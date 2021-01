Aseguradoras no cubrirán complicaciones por dióxido de cloro en pacientes con covid-19

Escuchar Nota

“Es totalmente cierto este comunicado. Es importante mantener informada a nuestra red de asegurados sobre los descubrimientos en el tratamiento y cobertura por covid-19 y estas acciones no son aprobadas para combatir el virus”, refiere la aseguradora.

“Nosotros no tenemos una posición, sólo pedimos a los asegurados que se acerquen a los médicos especialistas para ser atendidos de manera adecuada, y que revisen las condiciones generales en sus pólizas de gastos médicos o de vida”, dijo Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS.

en el país informaron que aquellos pacientes diagnosticados conque hayan ingerido dióxido de cloro parao curar la enfermedad quedarán excluidos de las indemnizaciones por seguro de gastos médicos mayores.Desde hace unos días circula un comunicado de Seguros Monterrey New York Life en el que detalla que en países deha tomado relevancia la presunta eficacia del dióxido de cloro para tratar el coronavirus, que causa la enfermedad covid-19, a pesar de que lay lahan advertido sobre los riesgos de ingerirlo.En tanto, en una nota informativaindicó que consumir dióxido de cloro es considerado como “autoenvenenamiento” o agravación del riesgo, además de que no se encuentra avalado por los organismos encargados de evaluar y aportar productos médicos.Es por esto que las aseguradoras señalaron que en caso de hospitalizaciones por covid-19 que resulten positivos por presencia de dióxido de cloro en la sangre, así como las complicaciones que resulten por su ingesta no serán cubiertas como parte del tratamiento de covid-19.La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) explicó que es necesario que los asegurados se acerquen, tanto con un especialista como con su agente de seguros, para conocer las condiciones generales de su póliza.