Aseguran no aplican examen a trabajadores

Piedras Negras, Coah.- Trabajadores de la Secretaría de Salud señalaron que no se les está dando prioridad para muestreo PCR, cuando se ha tenido contacto con quienes han salido positivos a Covid y los mantienen trabajando sin aislarse con lo que representa un riesgo para quienes laboran con ellos, así como para los pacientes.



Martín Enrique Cortez Cedillo, secretario general de la sección VI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, señaló que se tienen casos positivos en el área médica y de enfermería del Hospital General Salvador Chavarría, así como el área administrativa de la Jurisdicción Sanitaria número 1.



Señaló que debe de ser prioridad por obvias razones el muestreo del personal de salud, porque son quienes atienden a pacientes y pueden poner en riesgo tanto a trabajadores como a quienes atienden.

“Queremos que se les tome la muestra, no queremos decir que no se atienda a la población abierta, pero es importante que se atienda el personal de salud”, dijo.



Señaló que las autoridades no quieren aislar a trabajadoras y trabajadores que estuvieron en contacto directo con quienes salieron positivos, lo que representa un riesgo.



Indicó que fueron 15 trabajadores que se iban a muestrear el sábado y les cancelaron que porque estaba saturado y lo reagendaron para este lunes, sin embargo faltaron más por muestrear.



“Entendemos que se está saturando el servicio, se muestrea a pacientes de Allende, del Seguro Social y del ISSSTE, pero que tanta carga puede representar 15 muestras mas”, señaló.