Aseguran priístas que no hubo protección a Lozoya

Claudia Ruiz Massieu, Manlio Fabio Beltrones y Miguel Ángel Osorio Chong aseguraron que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto no se protegió a Emilio Lozoya."Les puedo asegurar que no, les puedo asegurar que se dio entrada, en la entonces Procuraduría, a la acusación, al señalamiento (que pesaba sobre Lozoya) y ahora deben tener mayores elementos y se ha configurado algún tipo de delito y ahora se está procediendo", afirmó el senador y ex Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong."Usted me señala a Emilio Lozoya, pero yo le puedo decir de ex Gobernadores a los que se configuró el delito e inmediatamente se procedió contra ellos", insistió Osorio.Por separado, la lideresa del tricolor -Claudia Ruiz Massieu- afirmó que, como cualquier funcionario, Emilio Lozoya estaba y está sujeto a que las instancias correspondientes evalúen su gestión y posibles responsabilidades.El PRI, dijo la senadora con licencia, siempre ha pugnado por la rendición de cuentas."Siempre ha pugnado como partido por esto: porque haya rendición de cuentas de cualquier funcionario y de cualquier orden de Gobierno", mencionó Ruiz Massieu.Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente del Revolucionario Institucional, coincidió con sus correligionarios al decir que no hubo protección a Lozoya."No, pero eso tendrá que ponerse a la luz con un proceso en el que no se violenten los procesos".Los tres priistas fueron entrevistados en el homenaje luctuoso que se le rindió a la ex dirigente María de los Ángeles Moreno.