Aseguran pruebas ‘piratas’ para covid-19 en frontera de Chihuahua

“Algunos traficantes parecen estar explotando la pandemia con fines de lucro, dejando al consumidor en riesgo. Los productos como kits de prueba, desinfectante de manos, máscaras faciales y filtros (falsificados o no aprobados), entre otros, pueden tener graves consecuencias para el consumidor, ya sea que ese usuario final se encuentre en los Estados Unidos o en otro país…



“Los funcionarios de la CBP están comprometidos a garantizar que todos los artículos que se importan y exportan cumplan con las normas específicas de salud y seguridad”, manifestó el funcionario adscrito de la CBP en El Paso, Texas.



“Un oficial de la CBP lo entrevistó y encontró inconsistencias en su historia; fue referido para un examen intensivo. Durante un examen de la maleta del sujeto, los oficiales de la CBP descubrieron mil pruebas rápidas covid-19 falsificadas. Los kits de prueba fueron incautados a la espera de una investigación adicional”, apuntó Mancha.



.- En medio de la pandemia delque azota la frontera de, la, aseguróEl director de, dijo que desde el comienzo de la pandemia, se ha visto un aumento en el tránsito de las pruebas covid-19 no aprobadas, falsificadas o que no cumplen con la autorización de laTras lo anterior, informó que el pasado 16 de mayo los oficiales del puerto de entrada de Santa Teresa-Ciudad Juárez, se encontraron con un hombre mexicano de 36 años que viajaba a México con una maleta.Asimismo refirió que al día siguiente en el puerto de entrada de, los oficiales se encontraron con una mujer estadounidense de 62 años con; todos los productos carecían de registro, etiquetado y no cumplían con los criterios establecidos por la; todos los productos fueron incautados.Por otra parte, la subdirectora de, pidió a los chihuahuenses no confiar en los productos “milagro” ofertados para curar el, ya que en ninguna parte del mundo existen medicamentos ni tratamientos específicos para esa enfermedad.Información por Milenio