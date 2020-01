Aseguran que a Fernando del Solar le fue detectado un tumor

"Está intubado, en terapia intensiva y le encontraron… ¡un tumor en el pecho!”.

“Él pensó que era algo normal por el cambio de clima, pues en estas fechas hace mucho frío, por lo que no quería ir al hospital, hasta que después de un rato le vino una crisis de ansiedad y ya no pudo más“.



"Se ha dicho de manera confidencial que le encontraron un tumor de mediastino, el cual se encuentra en la cavidad del pecho”.



La revista de espectáculos TvNotas dio a conocer que, por lo que el conductor, al sur de la Ciudad de MéxicoDe acuerdo con una persona cercana a la familia,pero su familia no quiere que se filtre nada a la prensa.De acuerdo con la fuente consultada por TvNotas, “debido a los efectos secundarios de las quimioterapias, pues provocaron una falla en su sistema inmunológico y el hígado no estaba procesando los alimentos”.Según la revista Fernandoy no podía respirar.De acuerdo con los primeros reportes,, así como dolor intenso en un costado del tórax y mucha tos. Por ello, en el hospital decidieron mantenerlo en terapia intensiva.No obstante,para que no se sepa el estado de salud de Fernando.Con información de Grupo Fórmula