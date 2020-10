Aseguran que aparece un fantasma en un documental de Netflix

Escuchar Nota

"Puedes ver claramente a una niña pequeña", escribe Arthur Cant, quien publica el video. Según él, se trata del fantasma de una de las hijas de Chris, que está siendo entrevistado en ese momento por la policía, y quien eventualmente confiesa los asesinatos.

"La niña es definitivamente la hija de Nickole. Hay un video de la policía de su hija con [Nickole] afuera de la casa cuando [Chris Watts] llega a la casa con su camioneta. Puedes ver a [su] hija y su ropa y cabello combinan perfectamente con la niña de arriba", escribe alguien en los comentarios bajo el video.

Uno de los más recientes documentales estrenados en la plataforma de Netflix es ‘American Murder: The Family Next Door’, que cuenta la historia de los asesinatos ocurridos en 2018 por Chris Watts, quien mató a su esposa Shannan, a sus dos hijas y a su hijo aún no nacido.En la cinta se usan videos familiares verdaderos tomados por Shannan, además de otro material público recopilado, detalla Yahoo Life.Espectadores ahora aseguran haber descubierto un fantasma que aparece en pantalla. Según un video publicado en YouTube, en las imágenes captadas por la cámara corporal de la policía que atendió el caso, cuando recién fue reportada la desaparición de Shannan, se puede notar la figura de una niña caminando en la habitación del fondo dentro de la casa de los Watts.Otras personas refutan la aseveración, señalando que la niña no es un fantasma, sino la hija de la amiga de la familia Watts, Nickole Atkinson, quien alertó a la policía sobre la desaparición de Shannan.“[La hija de Nickole] se ve en varios [lugares] (afuera y en los brazos del otro chico que se dirige hacia abajo) en las imágenes de la cámara corporal. Incluso dice 'Ella solo está jugando' y hace un gesto hacia la habitación trasera donde se ve a la hija", dice alguien más.