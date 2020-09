Avistamiento de ovnis aumentó más del 50 por ciento durante la pandemia

Escuchar Nota

"Uno podría pensar que un aumento de avistamientos es algo emocionante para mí, pero desde mi punto de vista, es simplemente más trabajo", dijo Davenport.



"Literalmente esto se apoderó de mi vida", agregó, comentando que por las noches debe silenciar su celular para intentar dormir.

Elregistró un, en relación al mismo período de 2019.De acuerdo al mencionado organismo no gubernamental y sin fines de lucro,, el punto álgido de la crisis provocada por el Covid-19, según informó The Wall Street Journal Peter Davenport, que dirige el Centro Nacional de Informes de Ovnis hace casi un cuarto de siglo, comentó que el teléfono de la oficina no paró de sonar desde que comenzó la pandemia, a causa de una cantidad inédita de reportes.En agosto, elAntes, en abril, publicaron. Una de las filmaciones se remonta a noviembre de 2004, y las otros dos de enero del año siguiente. Los videos llevaban tiempo circulando en las redes y ahora fueron confirmadas por el Ministerio de Defensa de EU.