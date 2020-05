Aseguran que Danna Paola fue despedida de Netflix ‘por diva’

Escuchar Nota

Parece que, intérprete de “Sodio”, seguirá siendo tema de conversación, pues luego de haber sido vinculada cony de ser culpada por su ruptura con, ahora la calificaron de “diva”.Recientemente algunas actrices de Élite se despidieron de los personajes que los hicieron crecer internacionalmente, una de ellas fue Danna quien dijo “adiós” a Lucrecia con un emotivo mensaje, sin embargo detrás de su salida habría más razones que las que dio la compañía de streaming.Según el canal de Youtube Chacaleo dedicado a la farándula,. Según lo informado ella no dejaba de presumir sus lujos y se daba de una figura pública “inalcanzable”., pues si bien su paso por el reality show La Academia llamó la atención, lo cierto es que la millonaria cantidad que cobró no habría valido la pena. Incluso se dice que le pagaron el triple que a Belinda., su paso por Telemundo fue discreto y también mencionan que no pronuncia muy bien el inglés por lo que probar suerte en Estados Unidos estaría bastante difícil para ella.