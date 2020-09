Aseguran que delitos de César Duarte no han prescrito

Escuchar Nota

"La jueza únicamente va a poder revisar los temas del Tratado Internacional en materia de Extradiciones que tiene celebrado México con los Estados Unidos", puntualizó el Consejero Jurídico.



"Aunque la defensa pretenda establecer el tema de la prescripción, no es parte de lo que pueda estudiar la jueza. Existe una orden firme, sustentada en casos fuertes, jurídicamente solventados, tan es así que fueron giradas órdenes de aprehensión en contra del ex Gobernador; los asuntos y la orden de aprehensión están vigentes", recalcó.



.- El Consejero Jurídico de Gobierno del Estado,Señaló que además, ya que la jueza de Estados Unidos no es competente para ello ni para ningún otro elemento procesal que es interno del derecho mexicano.El funcionario anotó que la jueza, así como de que los tipos penales sean coincidentes entre México y Estados Unidos.Espinoza resaltó que hasta ahora,Informó además que, en cuyo caso la fecha se había fijado para el 30 de septiembre y la jueza Lauren F. Louis concedió la prórroga hasta el 30 de octubre.También,, porque no está habilitado y no tiene las autorizaciones correspondientes para poder litigar en ese estado de la Unión Americana, por lo que lo sacó de la defensa del ex Mandatario de Chihuahua.