Aseguran que EU evalúa realizar primer ensayo nuclear en casi 30 años

Ciudad de México.- Como una advertencia a Rusia y China, el gobierno de Estados Unidos se ha planteado realizar la primera prueba nuclear desde 1992 informó el viernes The Washington Post, lo que representaría un quiebre de la política de defensa implementado por el país.



El diario estadounidense cita a un alto funcionario del gobierno y a dos exfuncionarios, todos bajo condición de anonimato, quienes aseguran que la discusión de esa posibilidad tuvo lugar durante una reunión realizada el 15 de mayo, luego de que funcionarios estadounidenses afirmarán que Rusia y China están haciendo ensayos nucleares.



Sin embargo, Moscú y Pekín lo negaron, y Washington no ha aportado pruebas de sus afirmaciones.



Para dicha fuente anónima, demostrar que Estados Unidos es capaz de llevar a cabo una prueba "rápidamente" sería una táctica de negociación útil en un momento en que Washington está tratando de concluir un acuerdo tripartito con Rusia y China sobre armas nucleares.



La reunión terminó sin una decisión, y las fuentes no coinciden sobre el futuro de las discusiones.