Aseguran que Joy, de Jesse & Joy, está embarazada

En medio de la promoción del último sencillo del dueto Jesse & Joy, “Mañana Es Too Late” junto a J Balvin, se ha dado a conocer que la cantante Joy Huerta podría estar embarazada por primera ocasión.De acuerdo al programa “Todo para la mujer”, la cantautora y guitarrista mexicana será madre de gemelos y su embarazo sería producto de una inseminación artificial.Hasta el momento la integrante del exitoso dúo no brindado ninguna información al respecto y únicamente se ha enfocado en dar a conocer el sencillo que grabó junto a su hermano y el reguetonero colombiano.Fue a principios del año pasado cuando la cantante fue relacionada sentimentalmente con el cantante Jeancarlos Canela, con quien recurrentemente se retrataba en redes sociales. Sin embargo, fue la misma intérprete quien se encargó de desmentir los rumores asegurando que el guapo cubano y ella únicamente eran amigos:“Han sido muy bonitas las puertas que nos ha abierto la música. Pensarás que es un cliché decirlo, pero nos ha dado la oportunidad de conocer gente muy bonita en la vida, creo que es difícil en cualquier ámbito profesional encontrar amistades reales, encontrar relaciones genuinas, gente que verdaderamente se preocupe por uno y la música nos ha brindado ese tipo de relaciones".“Jen es una persona que adoro, a él y a su familia. Poder compartir con él arriba y abajo del escenario ha sido formidable, estuvimos hace poquito por ahí en Miami que me invitó a cantar el himno nacional con él. Estamos preparando un par de sorpresas que creo que a la gente le van a gustar”, explicó a People En Español, dejando entrever que entre ellos solo existe un fuerte lazo de amistad.