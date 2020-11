Aseguran que Maradona se cayó y se golpeó la cabeza días antes de morir

Escuchar Nota

"Maradona se cayó el miércoles anterior a su fallecimiento. Tuvo un golpe, se cayó y se golpeó y tampoco lo llevaron a un hospital a hacerse una resonancia o una tomografía", dijo Rodolfo Baqué al canal TN.

"Cuando se cae, lo levantan. No fue mayor el golpe. Pero sí tuvo una caída. Se había golpeado del lado derecho, contrario a la operación. Y fue levantado y siguió su vida normal", agregó Baqué.

El abogado de una de las enfermeras que atendió a Diego Maradona en los diez días anteriores a su muerte contó que el ídolo sufrió una caída y un golpe en la cabeza del lado contrario al que se había operado, pero que no fue atendido.Según el abogado, no fue llevado a ningún hospital a ser atendido.Y agregó que no había ni médico clínico, ni cardiólogo como responsables en la casa del barrio privado de San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, donde se recuperaba de la neurocirugía.Siempre según el abogado, la enfermera Dahiana Madrid no pudo tomarle los signos vitales a Maradona porque el futbolista la despidió el primer día de trabajo. Pero el entorno del astro le pidió que se quedara y ella proveía la medicación psiquiátrica al asistente para que la tomara Maradona.Asimismo, dijo que el día de su muerte por insuficiencia cardíaca, el miércoles de la semana pasada, lo escuchó caminar a su baño químico que tenía en la habitación.