Aseguran que Peña Nieto huyó a NY tras detención de Lozoya

Ciudad de México.- Luego de la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya en España, ha comenzado a circular la información de que presuntamente el expresidente de México, Enrique Peña Nieto ya viajó a Nueva York, Estados Unidos.



Mientras el exmandatario mexicano aseguran que permanece en territorio estadounidense, Lozoya se encuentra en prisión provisional que fue dictada por el Tribunal de la Audiencia Nacional de España, en donde está siendo investigado por las autoridades.



Se conoce que Peña Nieto busca pasar desapercibido y en México es muy difícil; por lo que se ha caracterizado para no lograr su identificación.



Una vez en septiembre de 2019 fue sorprendido junto con su novia, Tania Ruiz disfrazados con una peluca y una gorra, mientras su pareja fue más discreta al usar solamente una pañoleta en Nueva York.



Por su parte, la publicación La Política On Line precisa que el grupo cercano a Peña Nieto está pendiente con nerviosismo de lo que sucede con el exfuncionario integrante del gabinete, y de las presunta información que pudiera surgir durante los interrogatorios sobre contratos de construcción en este periodo.



Se conoce en información dada a conocer hace un par de meses que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que se realiza una investigación de presuntas irregularidades en contratos que celebró en su gestión, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza.



Se comunicó que el titular de la dependencia federal, Javier Jiménez Espriú, colabora en las indagaciones respecto a contratos presuntamente irregulares que se celebraron con la empresa OHL, que fue privilegiada durante la administración federal del anterior gobierno de Peña Nieto.



Con información de El Debate.