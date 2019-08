Aseguran que Peña Nieto se casa con Tania Ruiz en diciembre

El ex presidentehabría pedido matrimonio a la modeloel pasado mes de mayo para casarse el próximo mes de diciembre, afirman amistades de la pareja citadas por TV Notas Aseguran que lo harán público hasta que se acerque la fecha, ya que Peña Nieto no quiere que “se ataque a Tania por estar junto a él”.Afirman que el ex presidente y Tania Ruizdesde hace más de un mes, pero casi no han estado en su casa."Enrique nos dice que se ha sabido complementar perfectamente con Tania y que incluso ya convive con su hija, y se lleva de maravilla con ella; todo está tan bien, que ya piensan en formalizar, aún más, su relación", comenta uno de sus amigos.Comenta que Peña Nieto dio este paso tan rápido porque "por varios años tuvo que aguantar el mal humor y las malas caras que le ponía"."Con Tania todo es diferente, ella es muy cariñosa, romántica, detallista y se entrega por completo a él. Enrique está realmente entusiasmado, se siente lleno de vida y muy alegre con ella, por eso, aunque pareciera que es una decisión muy prematura, no pensó dos veces en dar el paso".La fuente citada poraseguró que la boda entre el ex presidente mexicano y la modelo tendrá lugar a principios de diciembre, aunque primero -dentro de un mes- reunirán a familiares y amigos cercanos para anunciar su compromiso.De acuerdo con esa versión, los hijos de Peña Nieto ya lo saben y lo apoyan, pero quien no estaría tan contenta es Angélica Rivera, pues no le perdona que lo hayan captado con Tania cuando aún era su esposo.Según revelan la boda esta planeada para principios de diciembre, pero primero, "en un mes, harán una reunión de compromiso en la CDMX, con la familia de ambos y sus amigos más cercanos para anunciar la decisión que tomaron".Peña Nieto y Tania fueron vistos paseando por España a finales de enero de este año y apenas unos días después Rivera publicó en Instagram un mensaje para anunciar su decisión de divorciarse.La separación se concretó de manera oficial en mayo y Peña Nieto también escribió un mensaje en Instagram para agradecer a Angélica Rivera por su apoyo.Por eso no la hace feliz la noticia de que su ex vaya a casarse menos de un año de haberse separado de ella.Según la versión de TV Notas, el político desea ser muy discreto con el asunto de la boda y piensa hacer público el compromiso hasta que se acerque la fecha. Además le pidió a Tania que niegue que vaya a casarse si le preguntan y que la boda no sea tan lujosa.No habría sido la única petición a lo largo de su romance. La misma revista aseguró hace meses que antes de seguir adelante con su relación, Peña Nieto le pidió a Tania Ruiz que se dejara acompañar por un equipo de seguridad en todas sus salidas públicas y además, que usara pelucas para pasar desapercibida.La modelo aceptó ambas condiciones, pues incluso ella misma ha compartido en varias publicaciones de Instagram imágenes luciendo diversas pelucas, un accesorio que, dijo, le encanta usar.Tania ha sido abierta al hablar de su relación con el político, pues fue ella quien confirmó el romance a través de una imagen en Instagram y en la misma red social agradeció tenerlo en su vida."Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y que tenemos. Pero sobre todo por hacerme ver dónde no están mis límites en el amor como en todo", escribió.