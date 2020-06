Aseguran que Tania Ruiz rompió su relación con Enrique Peña Nieto

Escuchar Nota

"Terminaron su relación desde hace más de 2 meses cuando inició la cuarentena, y como cada quien se encuentra en diferentes sitios de la República con sus familiares, eso los hizo distanciarse por completo y dudo que se reconcilien”.

"A Enrique le convenía porque los medios se enfocaban en su romance y eso los desviaba de sus escándalos como presidente, pues su imagen quedó muy dañada al final de su sexenio."

"Tania se sintió en una jaula de oro, pero al fin jaula; además de que la mala imagen de Enrique le empezó a perjudicar en algunos de sus planes, como el de un negocio de joyería y de ropa que tenía planeado”.



"Terminaron bien, pues entre ellos no hay ningún pleito, solo diferentes planes de vida y prefirieron quedar como amigos; su caso fue muy diferente al de Angélica Rivera, quien realmente quedó muy mal.



De esta manera, quien reveló que el expresidente y la modelo se separaron hace un par de meses. El informante anónimo confesó que seguían juntos porque les convenía a los dos, para que no los reconocieran públicamente y no los captaran los paparazzis cuando salieran a algún sitio público.