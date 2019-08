Aseguran suspender pensión a Broncosuegra

Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno del Estado informó a Organismos Ciudadanos que suspendió parcialmente la pensión de Teresa Martínez, suegra del Gobernador, Jaime Rodríguez.



Representantes del Colectivo Nosotros, Vertebra y Redes Quinto Poder señalaron tras reunirse con el ex encargado del despacho de la Contraloría del Estado, Jesús Hernández, y el nuevo titular, Gerardo Guajardo, que desde el 1 de agosto se inició una investigación que derivó en la suspensión.



Liliana Flores, del Colectivo Nosotros, informó que fue la Unidad Anticorrupción de la Contraloría la que ordenó al Isssteleón que se diera la suspensión.



"Dentro de lo que se informó es que tanto la Unidad Anticorrupción de la Contraloría inició un proceso de investigación del 1 de agosto con la información que salió en los medios", explicó.



"El área de Contraloría, que es otra cosa, ellos tomaron dos medidas, iniciaron una investigación e iniciaron la solicitud de la información es las dependencias de Gobierno y por el otro lado enviaron un comunicado al Isssteleon para que se suspendiera temporalmente la pensión dejándole solamente que tenga cierto grado de pensión, porque no se le puede dejar a una persona sin pensión, mientras se termina la pensión".



Aunque se pidió información sobre cuánto será el monto que recibirá mientras se da la investigación, ésta no se dio.



Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, pidió que también se investigue a las personas que autorizaron el aumento del sueldo.



"Les solicitamos (al Contralor) que deben sancionarse a las personas que oficiosamente o por presión autorizaron el incremento desproporcionado de sueldo, porque es ahí donde se constituye todos estos presuntos actos de influyentísimo o de abuso de la posición de abuso de poder", exigió.



Gilberto Marcos, presidente de Vertebra, pidió al nuevo encargado de la Contraloría a que cumpla con la Ley y sancione cualquier irregularidad que se haya dado.



"Le estamos pidiendo que cumplan con la Ley", exhortó, "son ciudadanos públicos que deben cumplir con su deber y nosotros como ciudadanos estamos interesados en que las cosas avancen en término de rendición de cuentas y transparencia y en este caso influyentísimo y corrupción".



Ramos señaló que visitarán cada semana las oficinas de la Contraloría para conocer los avances de la investigación.