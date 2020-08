Asesina a ex pareja a golpes en Sabinas

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Un posible feminicidio es investigado por autoridades policiales, luego de que la mañana de ayer una joven ama de casa fue encontrada sin vida en una de las habitaciones de su vivienda del Fraccionamiento San Antonio, familiares señalaron a la ex pareja, por los antecedentes de violencia familiar, el ultimo suscitado horas antes.



Como Lidia María Flores Soto de 36 años de edad, fue identificada la mujer, quién aunque no contaba con huellas visibles de violencia a simple vista previo a la necropsia, esto según la fiscalía, las investigaciones y diligencias desarrollaron su curso.



Fue poco después de las 11:00 horas, cuando servicios de emergencias de la Cruz Roja fueron alertados de una mujer golpeada en la vivienda marcada con el número 738 de la calle Avenida Nogalar casi equina con Simón Bolívar.



Técnicos en Urgencias Médicas decretaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, dieron parte a la Policía de Investigación Criminal, por lo que oficiales policiales acordonaron el área.



A estas acciones se sumaron personal de servicios periciales, la coordinadora de los Ministerios Públicos, el delegado regional de la Fiscalía General del Estado Ulises Ramírez Guillen, e incluso elementos de la Policía Civil Coahuila