Asesina a mujer en Jalisco y se suicida

Escuchar Nota

Guadalajara, Jal.- Los casos de violencia de género continúan en la ciudad, pues una joven que fue identificada como Perla fue asesinada por su pareja, quien luego de cometer el crimen se quitó la vida.



Este hecho ocurrió alrededor de las las 11:30 horas en el interior de una finca ubicada sobre el Andador Laurel, cerca del cruce con la Calle Fresno, en la Colonia Bosques de Tonalá.



De acuerdo con personal de la Comisaría de Tonalá, oficiales que atendieron el reporte encontraron los cuerpos ensangrentados y el arma que fue usada.



Los gendarmes comenzaron las primeras indagatorias sobre el hecho, a través de las cuales se supo que el hombre, de 25 años de edad, habría atacado con un arma blanca a la joven de 24 años.



La mujer perdió la vida en el segundo nivel de la finca tras ser apuñalada en el abdomen.

Posteriormente, el agresor se lesionó con la misma arma en el cuello y el abdomen hasta que murió.



Agentes de la Fiscalía del Estado abrieron una carpeta de investigación bajo el protocolo de Feminicidio.



Familiares de la víctima se indignaron ante el hecho y comentaron que Perla, quien tenía una niña y un bebé, era víctima de violencia intrafamiliar, pues señalaron que anteriormente había sufrido diferentes agresiones por parte del sujeto.



Grupo REFORMA publicó que en enero de 2020 fueron asesinadas 22 mujeres en el Estado, según un conteo periodístico basado en informes de la Fiscalía del Estado.



Sin embargo, de los 22 casos, sólo dos han sido identificados como feminicidios.



Desde la perspectiva de María Chávez Gutiérrez, investigadora del departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara, al Gobierno del Estado le falta tomar acciones con perspectiva de género y las cifras de homicidios de mujeres que no son clasificados como feminicidios son una muestra.



"Mientras no se tenga una perspectiva clara del género y se asuma dentro de las actividades cotidianas de las agendas de Gobierno, pues van a seguir pensando que esto simplemente es un argüende de mujeres, y esto no es así", dijo.