Asesina a su compañero de piso por no pagar el alquiler del mes

Los gritos procedentes del interior de una vivienda alertaron, a la una y media de la madrugada de ayer, a los vecinos del número 62 de la calle de. Asustados por la discusión, varios se asomaron al rellano a ver qué era lo que ocurría en este edificio de ocho plantas del distrito de; otros, decidieron otear por las ventanas. Fue entonces cuando descubrieron huyendo a uno de los moradores y a otro, la víctima, tendida en el rellano del bajo con abundante sangre, tras ser apuñalada por, supuestamente, no hacer frente al pago del alquiler.Los hechos se desencadenaron pasada la medianoche, cuando los dos hombres de nacionalidad española se enzarzaron en una agresiva pelea que terminó de la peor forma posible. Las desavenencias económicas entre ambos habrían sido las causantes de la tragedia. Las primeras hipótesis apuntan a que el homicida, de 48 años, era el inquilino titular de la vivienda, ya que el contrato constaba a su nombre, pero, para no hacer frente al cien por cien del alquiler y los gastos de suministros, el ahora arrestado habría realquilado las demás habitaciones.En una de ellas vivía la víctima, de 51 años, que al parecer no había pagado la parte que le correspondía de la última mensualidad, motivo que desató la trifulca. Posteriormente, y tras un rato de gritos y disputas, el arrendatario, preso de furia y fuera de sí, cogió un arma blanca con la que apuñaló en varias ocasiones a la víctima en el tórax. Se investiga ahora si en el domicilio que compartían también vivían otras personas a las que habría alquilado los cuartos a pesar de no tener potestad para ello.Al ver la terrible escena, los vecinos llamaron al 091 y al 112, que derivó el aviso a Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Cuando los sanitarios de Samur-Protección Civil llegaron al domicilio no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que había caído desplomado en el descansillo del bajo y que se encontraba en parada. Según explican a ABC, la reanimación del fallecido no fue posible y ni siquiera se llegó a manipular el cuerpo, que presentaba abundante sangrado, motivo por el que no pueden especificar la cantidad de puñaladas que había recibido.Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también agentes delde la Policía Científica, que realizaron una inspección técnico ocular en la vivienda, así como investigadores del Grupo VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación.Tras huir a la carrera y dejar tendido en el suelo al otro morador, el inquilino y ahora homicida, habría deambulado por varias calles del centro de Madrid, intentando que no le diesen caza. Pero, finalmente, fue localizado por agentes delen el paseo de Recoletos, a casi dos kilómetros de donde sucedieron los hechos. La investigación continúa abierta para poder esclarecer todo lo ocurrido.