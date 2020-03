Asesina, quema y descuartiza a una joven

Escuchar Nota

"Vera quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del Puesto Caminero Las Rejas. A esa hora pasó por el lugar hacia el kilómetro 11 a bordo de su camioneta Fiat Toro.

.-tras una discusión en la que la empujó por las escaleras. Luego de confirmar que estaba muerta, la envolvió en una manta y le prendió fuego en una parrilla.Según información publicada por el diario “El Ancasti”, el agresor, identificado comoubicado a cuadras del departamento en que ocurrió el feminicidio.Después, acudió junto a su abogado a la Brigada de Investigaciones, donde se entregó.Llevaba los restos de la joven Brenda Micaela Gordillo, a quien había quemado minutos antes en un departamento en Ayacucho 68", de acuerdo con lo publicado por el diario local.Las autoridades creen que Vera discutió con la joven porque ella había quedado embarazada y él quería que abortara.Al momento de deshacerse del cuerpo, Vera condujo hasta el kilómetro 11 y dejó el cadáver semienterrado allí. Minutos más tarde fue detenido por personal policial, que le pidió los papeles y revisó sus documentos. Sin embargo, lo dejaron ir porque a su entender no notaron nada extraño.Por la tarde, al entregarse a la Policía, contó lo que había hecho. A pesar que fueron varias las versiones que habría dado sobre cómo se había deshecho del cuerpoa la vera del río El Tala, en ruta 4. Al mismo tiempo, los oficiales allanaron el departamento de la calle Ayacucho y en un contenedor encontraron las otras partes del cuerpo.Este lunes los médicos forenses y los peritos de partes deben entregar los resultados de la autopsia para determinar cómo murió Brenda Micaela Gordillo y si fue quemada cuando aún estaba viva.. Lo único que quiero es justicia. Todos nos la merecemos. No sé qué clase de gente es la familia de esta persona, de este monstruo. Pero pedimos que no oculten nada", dijo Alan Gordillo.Agregó: “Es un monstruo. No se merece que nadie lo defienda. Pido que todo Valle Viejo salga, que pidamos justicia”.Este lunes se prevé una movilización en la plaza 25 de Mayo, en Catamarca, bajo el hashtag #JusticiaparaMicaela para exigir justicia por el asesinato de la joven argentina. Convocan allegados de la víctima y la asamblea Ni una Menos de esa provincia.