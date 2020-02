Asesinan a balazos al rapero Pop Smoke en su casa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El rapero Pop Smoke fue asesinado este miércoles en su casa de Los Ángeles, California, reportó TMZ.



Según fuentes policiales, el intérprete se encontraba en su domicilio cuando dos hombres encapuchados entraron aproximadamente a las 4:30 horas, tiempo local.



El cantante los encaró y los presuntos agresores respondieron golpeándolo y disparando, lo que provocó heridas críticas y posteriormente la muerte.



Una ambulancia llegó al domicilio del rapero y fue trasladado al Centro Médico Cedars-Sinai, donde fue declarado muerto.



La Policía de Los Ángeles no ha identificado a los agresores y hasta ahora se desconoce si Pop Smoke los conocía.



El rapero de 20 años de edad lanzó en julio de 2019 su álbum debut, Meet the Woo, del que destacó el sencillo "Welcome to the Party" en el que trabajó junto a Nicki Minaj.