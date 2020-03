Asesinan a chica universitaria en Guanajuato en pleno Día de la Mujer

Escuchar Nota

“Con dolor y mucho dolor les comunico que mi hija fue víctima de un asesinato, estoy destrozado, aún no lo puedo creer”

Una estudiante de lafue asesinada a balazos la madrugada de este domingo en el camino a la comunidad de La Ordeña, de esta ciudad, después de llevar a su casa a una amiga con la que había acudido a una fiesta.La joven identificada por su familia como, habría colocado una publicación en sus redes sociales en la que simulaba haber sido víctima de la violencia, con la finalidad deEl 6 de marzo, Nadia colocó su imagen con la frasey un mensaje dirigido a sus padres:“Mami, papi y hermano, si algún día soy yo, recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado,que pasan los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a comentarios machistas que hablarán de mi en las redes sociales., que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida., por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida.. UnDiaSinNosotras #9deMarzoIberoLeon”, expresó en su perfil de Facebook.A las 2:27 horas, el Sistema de Urgencias reportóen el camino que conduce a la comunidad La Ordeña, a escasa distancia del entronque a la colonia de Lomas del Prado.Horas después su padre Bernardo Rodríguez Saro OrtizAraceli Saro manifestó "coraje e indignación por el deceso de su sobrina Nadia Verónica, estudiante de R.I. (Relaciones Internacionales) en la Universidad Iberoamericana, campus León, elevemos una oración por su eterno descanso".”Un día como hoy,un día como hoy apagaron otra luz, un día como hoy debería retumbar en todos los rincones: ¡No más violencia!”, expresó.Organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres externaron indignación, dolor y repudio por el homicidio de la joven universitaria.