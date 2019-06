Asesinan a DJ Perplex en tiroteo en fiesta en SLP

Ronen Dahan, también conocido como Perplex, fue asesinado durante un tiroteo en una fiesta en que el DJ australiano se presentaba.Los hechos tuvieron lugar en Avenida de las Torres perteneciente a Tierra Blanca, donde un comando armado irrumpió un salón de fiestas para disparar con arma de fuego contra cuatro personas.Uno de los desafortunados murió casi al instante en el lugar, mientras que otro de ellos, fue auxiliado siendo trasladado al hospital más cercano, pero lamentablemente perdió la vida al llegar, pues arribó sin signos vitales.Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja para realizar las tareas correspondientes. Las autoridades competentes ya abrieron una carpeta de investigación.Digicult, en su página de Facebook, confirmó este hecho:“Nos acaban de llegar muy malas noticias. Ronen Dahan aka Perplex fue asesinado en un tiroteo durante una fiesta en México donde estaba haciendo lo que le gustaba hacer, tocando su música y entreteniendo a la gente. Lo conocemos desde hace mucho tiempo y era un veterano en la escena. Qué desastre. Condoleances a su familia."Mientras que la página Just The RAVES aseguró que había muchas dudas sobre este hecho y que al momento sólo sabían que hubo una balacera en San Luis Potosí."Hay muchas dudas al respecto, lo entiendo, por eso no subía nada de estos desde temprano, pero es verdad, hubo una balacera en un evento en SLP. Hoy tocaba en Querétaro, y les informaron de este suceso a la productora, lamentable lo que sucede en México con la inseguridad. Enviemos la mejor vibra para toda su familia y amistades", comentó dentro de su publicación sobre el hecho.