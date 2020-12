Asesinan a dos mujeres veinteañeras en Chiapas

Escuchar Nota

Chiapas.- Dos mujeres fueron ejecutadas en menos de 24 horas. Una de ellas, de 25 años, en esta capital, y la segunda, de 23 años, en una comunidad del municipio Benemérito de Las Américas, a ocho horas de esta ciudad, cerca de la frontera con Guatemala.



El primer caso ocurrió al amanecer del domingo 29. Vecinos reportaron gritos en el interior de una vivienda ubicada en la 4a sur, entre 4ª y 5ª. Poniente del Barrio San Pascualito de esta ciudad capital.



Elementos policiacos arribaron al sitio señalado alrededor de las 6:30 de la mañana, donde encontraron muerta a una mujer, quien habría sido abusada sexualmente.



De acuerdo con los vecinos, desde las 3:30 de la madrugada llamaron en repetidas ocasiones al 911 para reportar el violento hecho, pero los uniformados llegaron hasta tres horas después.



"Me quieren violar, me está pegando, auxilio, alguien ayúdeme, llamen a la policía”, gritaba la mujer antes de ser asesinada.



Hasta la tarde de este lunes, la Fiscalía General del estado (FGE) no había dado a conocer el nombre de la víctima. Tampoco del probable responsable del crimen.



El segundo feminicidio ocurrió la noche de ayer en el ejido Roberto Barrios, municipio de Benemérito de Las Américas. Liliana Moreno González, de 23 años, fue asesinada de 14 puñaladas, supuestamente a manos de otra mujer.



Las autoridades ejidales reportaron el crimen a la policía estatal, que se movilizó con elementos de la FGE. En un inmueble del ejido encontraron boca abajo a una joven vestida de negro, sobre un charco de sangre.







Junto al cadáver estaba la madre de la joven, Verónica Moreno González.



Los agentes intentaron averiguar más del incidente y llevarse el cuerpo para practicarle la necropsia de ley, pero una multitud impidió que los peritos levantaran el cuerpo. Subrayaron que por sus usos y costumbres no permitirían la autopsia.



“Para no caer en provocación nos retiramos del lugar y para resguardar nuestra integridad física, toda vez que se encontraba un grupo de aproximadamente 150 personas, firmándonos un documento de común acuerdo con los familiares y autoridades rurales, así como las que arribamos al lugar”, se lee en el reporte policiaco.



Al momento, añade, “se desconoce el móvil del feminicidio y se investiga en coordinación con las demás autoridades para el esclarecimiento de los hechos”.