Asesinan a estudiante de literatura; estaba embarazada

Dana Lizeth Lozano Chávez, una estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fue asesinada y su cuerpo localizado la madrugada del sábado en Ciudad Juárez.La joven de 18 años tenía entre cuatro y seis semanas de embarazo, de acuerdo con la Fiscalía de la Mujer, y la encontraron muerta alrededor de las 00:15 horas del sábado, entre las calles Bucarest y Haití, de la colonia Progreso, cerca de la UACJ.Según la información oficial, Dana Lizeth Lozano murió a consecuencia de un shock hipovolémico, por laceración de arteria carótida, producida por un arma punzocortante. No presentaba evidencias de agresión sexual.De acuerdo con información proporcionada por sus compañeros a las autoridades, la estudiante estuvo con amigos en el Foro Café, localizado en las calles Dunant y Plutarco Elías Calles. Les dijo que iba a una tienda de convivencia cerca del lugar y no regresó.Los compañeros de Dana Lizeth Lozano reportaron de inmediato la desaparición en las redes sociales y buscaron ayuda para localizarla.Su cuerpo fue encontrado a unas dos cuadras del café y a una del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ.Estudiantes de la UACJ convocaron una movilización para exigir justicia por el homicidio de la joven, mientras que sus compañeros acudieron al lugar donde fue localizada para levantar un altar en su memoria, de acuerdo con medios de aquella frontera.Colectivos de mujeres, organizaciones civiles e instituciones educativas se han sumado a la indignación por el crimen.En redes sociales, sus amigos destacan que ella era una apasionada de la literatura y de los derechos de la mujer, como el derecho a la seguridad.La movilización iniciará a las 3:00 de la tarde de mañana, en la biblioteca del Instituto de Ciencias Sociales de la UACJ, y a las 4:00 partirán a otros institutos y a Rectoría.La Red Mesa de Mujeres refirió que este año han asesinado a 25 mujeres en Ciudad Juárez.“Desde 1993 hasta la fecha, seguimos uniendo nuestra indignación con el grito de Ni Una Más, sumando con las madres y familiares de mujeres desaparecidas para exigir justicia y verdad’, dice el comunicado de la organización.La Red Mesa de Mujeres se pronunció para que se investigue el caso con celeridad y para que la Fiscalía Especializada de las Mujeres desarrolle una inmediata investigación que fortalezca el caudal probatorio y que pronto se pueda dar con la persona responsable de este hecho que lacera la seguridad de las mujeres de esta frontera.“Frente a este ataque, aun y cuando no ocurre en su espacio es importante que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez favorezca acciones preventivas para ampliar medidas de seguridad para sus estudiantes.“Se necesitan más diálogos efectivos en los que los estudiantes debatan posturas públicas en relación a su seguridad y den a conocer los hechos que los vulneran”, sostiene la asociación juarense.En un comunicado, la UACJ condenó el asesinato, al tiempo que pidió a las autoridades mayor seguridad para la ciudadanía y en particular para la comunidad universitaria.