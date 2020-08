Asesinan a ex regidora del PRD y a su pareja en Guerrero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La ex regidora de Seguridad Pública en el municipio de Chilpancingo, Nancy Soraya Cruz García y su pareja fueron asesinados a balazos en la parte sur de la ciudad.



De acuerdo con los reportes policiacos, el hecho se registró alrededor de las 20:30 horas, en un antro denominado The Dog, propiedad de la pareja de la ex integrante del cabildo capitalino.



La mujer de aproximadamente 35 años quedó dentro del establecimiento, sobre la barra, en tanto que el varón cayó fuera del negocio, cerca de una camioneta Honda color gris. El hecho movilizó a personal de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).



Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes, en tanto que el Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cadáveres para trasladarlos a la morgue, donde se les realizará la necropsia correspondiente.



Cruz García fue integrante del Cabildo de Chilpancingo en el período comprendido de 2015 a 2018, cuando fungió como alcalde Marco Antonio Leyva Mena y llegó como parte de la planilla postulada por el PRD, partido que la propuso para encabezar la Comisión de Seguridad Pública.



La ex regidora asesinada era viuda de Demetrio Saldívar Gómez, ex diputado local y ex secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, quien fue asesinado a balazos el 19 de abril de 2017 cuando llegaba a su domicilio, ubicado en la colonia El Tomatal.



El 17 de septiembre de 2019 la ex representante popular fue detenida junto con dos varones en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano cuando realizaba disparos en el barrio de Tequicorral, lo que propició la intervención de la Policía del Estado y su aseguramiento.



Con información de Milenio