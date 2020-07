Asesinan a hijo de jueza hispana en su casa en Estados Unidos

Escuchar Nota

Nueva York.- El hijo de la jueza federal hispana Esther Salas falleció el domingo en un ataque armado a su casa, aún sin aclarar, por parte de una persona vestida como un mensajero y que hirió también al marido de la magistrada.



La juez federal de distrito de Nueva Jersey, Esther Salas, no resultó herida, pero su hijo de 20 años, Daniel Anderl, falleció de un tiro en la entrada del domicilio. Mark Anderl, marido de la jueza y abogado de profesión, fue herido por varios disparos y se encuentra ingresado en estado grave, según medios estadounidenses.



Se cree que un cuerpo sin vida encontrado hoy en un vehículo en una zona rural del estado de Nueva York es el del sospechoso del ataque. Esa persona se quitó la vida de un disparo y se cree que es un abogado, según la cadena ABC.



La investigación baraja la posibilidad de que el verdadero objetivo del atacante fuera el marido de la jueza, según indicó ABC, aunque los motivos siguen sin determinar.



El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando el suceso para determinar con claridad el móvil del sospechoso, que vestía uniforme de Fedex, según fuentes policiales consultadas por CNN.



El atacante se presentó en la casa de la familia de Salas en North Brunswick (Nueva Jersey) sobre las 5 de la tarde del domingo y tras disparar varios tiros al hijo y al padre en la entrada de la vivienda se dio a la fuga.



Según el diario New York Post, la jueza Salas se encontraba en el sótano de la vivienda en el momento del ataque.



Salas es la primera mujer hispana que sirve como juez federal en Nueva Jersey, puesto al que fue nominada en 2010 por el presidente demócrata Barack Obama.



El senador demócrata Bob Menéndez pidió “justicia” por los “horrendos actos” contra la familia de Salas y aseguró que está muy orgulloso por haber recomendado la elección de Salas al expresidente Obama.



Salas ha sido una jueza de procesos de alto perfil, como la sentencia de culpabilidad en 2018 del líder de un poderoso cartel criminal de Newark, Nueva Jersey.



La semana pasada le fue asignada una demanda contra el banco Deutsche Bank por parte de inversores que consideran que la entidad no examinó los riesgos de vinculación con ciertos clientes prominentes, como el fallecido millonario acusado de abusos a menores Jeffrey Epstein.