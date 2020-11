Asesinan a hombre con arma blanca en CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un hombre de alrededor de 38 años murió antes de llegar al hospital por una herida de arma punzocortante, de acuerdo con elementos de la policía.



El hombre fue encontrado lesionado en la calle Congreso de la Unión y Héroes de Nacozari, en la colonia 10 de mayo, alcaldía Venustiano Carranza el sábado 31 de octubre alrededor de las 23:42 horas.



El hombre tenía una herida con un arma blanca en el cuello de lado izquierdo, vestía una playera roja, mochila negra atravesada y cabello casi rapado.



Paramédicos de una ambulancia le dieron los primeros auxilio y lo trasladaron al Hospital d Balbuena; sin embargo, no resistió y murió en el trayecto, aunque trataron de reanimarlo no resistió informaron fuentes policiales.



El hombre no pudo ser identificado, no se supo su nombre, edad exacta, domicilio ni iban familiares con él.



El cuerpo fue llevado por Servicios Periciales para practicarle la necropsia que marca la ley en estos casos.