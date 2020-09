Asesinan a Luis Miguel Fuentes ex Tesorero de Matamoros

Escuchar Nota

Matamoros.- El ex Tesorero de Matamoros Luis Miguel Fuentes fue localizado hoy por la tarde muerto dentro de una camioneta en una brecha entre los límites de Valle Hermoso y San Fernando, informaron fuentes policiacas.



Aunque dijeron desconocer de qué manera murió, los informantes aseguraron que el funcionario de la ex Alcaldesa Leticia Salazar fue secuestrado el pasado miércoles, hecho que empezó a circular en redes el jueves.



El cuerpo de Fuentes fue localizado boca abajo en la parte delantera de una camioneta de reciente modelo, que autoridades localizaron en una brecha de los municipios vecinos de Matamoros.



El fallecido tenía negocios privados derivados de una patente aduanal que operaba desde hace más de 15 años y recientemente había incursionado en el ramo de los combustibles.



En el 2013 se convirtió en Tesorero municipal en el trienio de Salazar, pero Fuentes renunció al inicio de su último año de Gobierno, en el 2016.



Salazar renunció al PAN y se ha visto involucrada en investigaciones judiciales por malos manejos bajo la actual Administración del Gobernador albiazul, Francisco García Cabeza de Vaca, considerado rival político de la ex Alcaldesa.



Cuando Fuentes ingresó a la administración municipal formaba parte del equipo de Luis Alfredo Biasi, actualmente preso en el penal de Ciudad Victoria, acusado de secuestro y extorsión.



El 23 de julio, Ramiro Salazar ex Diputado local y padre de la ex Alcaldesa, fue secuestrado y liberado siete días después.