Asesinan a su hijo, la violan y simula estar muerta para sobrevivir

Un niño de cuatro años fue asesinado y su madre habría sido violada este jueves en una playa de la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, al extremo sur argentino, y la Policía ya detuvo a dos sospechosos señalados como posibles homicidas, informaSegún la reconstrucción del crimen,. La señora, de 44 años, caminaba junto a su pequeño y fue sorprendida por la espalda por dos sujetos que la amenazaron con un arma blanca.Acto seguido, l. Así, mientras uno de los atacantes cometía la violación, el otro sujetaba al menor con el cuchillo en su cuello.Ella. Luego, los agresores usaron un cordón de una zapatilla del niño para atarle las manos a la mamá, y también le colocaron una media en la boca para que no pudiera gritar.La tensión se intensificó cuando la víctima vio el rostro de uno de los abusadores: "No voy a ir preso de nuevo", habría dicho uno, asegurando que la iba a matar. Luego, la golpeó con una roca en su cabeza, causándole importantes lesiones.Según se informa,, pero se informó que fue arrojado por un acantilado. De acuerdo a la autopsia, el pequeño murió producto de "un politraumatismo de cráneo realizado con un elemento contundente", confirmó el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre.Cuando se retiraron los atacantes,, y la Policía actuó a partir de las 15:30, tras el aviso de una vecina que encontró a la mujer agredida.La mujer. Por otro lado, trascendió que la señora proviene de la provincia norteña de Salta, y que fue hasta el sur en calidad de turista para visitar a otro hijo mayor, que reside en Puerto Deseado hace tres años.Por otro lado,De hecho, Crónica publicó que ya se detuvieron a dos individuos con rasgos similares a los descriptos por los uniformados, pero aún no se confirmó si son las personas buscadas.