Asesinan a tiros a ex Alcalde del PRI en Michoacán

Escuchar Nota

"El ex funcionario murió cuando era atendido en un nosocomio, tras ser herido por disparo de arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento", detalló la Fiscalía General del Estado (FGE).



"A sus familiares y amigos, nuestro abrazo solidario y sentido pésame", escribió en su red social.



"Está de la chingada Tierra Caliente, no hay seguridad, los presidentes están de adorno, de florero, ausencia total de la autoridad federal, ahí están, que vayan con los abrazos a combatir a la gente que hace daño", dijo vía telefónica.



"El crimen crece y la impunidad es muy triste, ésto que pasa se suma a una lista larga de ex Alcaldes asesinados, Alcaldes asesinados. César no tenía problemas con nadie, soy muy cercano a él, nunca me dijo que tuviera un problema, no entiendo".



"Era el político más respetado y querido en la zona, sin duda, un aspirante sólido y firme a cualquier candidatura, no había decidido él si la diputación local o federal, estábamos en pláticas, normalmente muchas decisiones las tomábamos juntos".



El también ex diputado local del PRIen un establecimiento de la Colonia Las Palmas, en Apatzingán, de acuerdo a información preliminar.El ex Alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, afirmó a REFORMA queEn entrevista, el también ex diputado local añadió queAsimismo, la dirigencia estatal del PRI expresó sus condolencias por este asesinato.