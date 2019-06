Asesinan a tiros a mujer en presencia de su hijo de 9 años

Al regresar de Buenaventura me entero, y me conmueve e indigna, el asesinato de María del Pilar Hurtado y el dolor desgarrador de su hijo.

Averiguaremos si las autoridades conocían de amenazas y dispondremos de todos los medios para que no haya impunidad. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 22 de junio de 2019

Brutal y desolador el video del hijo de María del Pilar Hurtado junto al cadaver de su madre, ese grito que no recibe respuesta ni consuelo es la voz silenciada de la Colombia olvidada, la Colombia de siempre. — Félix de Bedout (@fdbedout) 21 de junio de 2019

Presidente @IvanDuque, se impone un #GranAcuerdo por la defensa de la vida,¡convóquelo!.

No podemos seguir contando más asesinatos como el de María del Pilar Hurtado, justificándolos y minimizándolos. pic.twitter.com/LeTerkMc1v — Lucho Garzón (@luchogarzon) 21 de junio de 2019

Los gritos del hijito de María del Pilar Hurtado, muestran la impotencia y desgarran el alma. El cadáver de su madre tendido en una vía polvorienta en Córdoba y él, desesperado. Qué le podemos decir a ese niño, por qué el Estado no pudo evitar que le quitaran a su mamá. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) 21 de junio de 2019

Señor Presidente. Con respeto. No digo que la carnicería de líderes sociales haya comenzado con Ud. Sería injusto. Pero está claro qué hay un agravamiento indiscutible. Mire bien cuáles ingredientes de su política han contribuido. Si seguimos así, viene una hecatombe humanitaria — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 21 de junio de 2019

Una residente de Tierralta, Córdoba, fue asesinada este viernes cerca de su vivienda en presencia de uno de sus hijos, de 9 años, informó El Tiempo María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años, falleció después de que desconocidos llegaran al lugar en motocicletas y le dispararan varias veces.A pesar de que varios medios locales definieron a la fallecida como una líder social, luego la información fue desmentida por las autoridades."Con el presente comunicado informamos a la opinión pública, de acuerdo a lo manifestado por su compañero sentimental, nos deja constancia que la señora María del Pilar Hurtado Montaño, no pertenece a ninguna asociación ni figura como líder social", reza un comunicado de la Secretaría de Gobierno de Tierralta, publicado por Noticias Caracol, en el que se precisa también que esta persona trabajaba en un aserradero.Antes del asesinato, se difundió en las redes sociales y circuló en las calles un texto de las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas', grupo paramilitar relacionado con el tráfico de drogas en el país latinoamericano. En el documento en cuestión presuntamente apareció una referencia a la activista como uno de los próximos objetivos militares de la banda. "Nosotros no andamos con rodeo. Vamos matando y recuperando el control y si se busca que el pueblo se caliente, pues se calienta", dice la publicación.Sin embargo, el comunicado de las autoridades indicó que la víctima "nunca recibió amenaza de ninguna índole" y que "no hay ninguna relación de la mujer referenciada en el panfleto" con la asesinada.Aún se desconocen las identidades de los autores y los motivos del crimen, pero el caso sigue bajo investigación.La sociedad colombiana quedó estremecida por el suceso, especialmente después de que en Internet apareció un video que muestra los momentos posteriores del ataque con el llanto y el grito histérico del niño, testigo del asesinato de su madre.La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, comunicó a través de su cuenta personal en Twitter que la muerte de Hurtado y "el dolor desgarrador de su hijo" la "conmueve e indigna". "Averiguaremos si las autoridades conocían de amenazas y dispondremos de todos los medios para que no haya impunidad", precisó.Además, numerosos internautas y periodistas colombianos expresaron su indignación por el asesinato.El homicidio tiene lugar en medio de una masiva ola de asesinatos de activistas sociales en los últimos meses en Colombia.En ese contexto, el exnegociador del Gobierno en el Proceso de Paz con las FARC, Humberto de La Calle, reiteró que "hay un agravamiento indiscutible" respecto al problema del asesinato de los activistas sociales e hizo hincapié en que si no se toman medidas contra la tendencia "viene una hecatombe humanitaria".En mayo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la gran cantidad de asesinatos de líderes comunitarios, ambientalistas, referentes campesinos e indígenas de Colombia, destacando que en 2019 ya se contabilizan al menos 51 homicidios denunciados. El organismo, dirigido por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, señaló que la tendencia de hostigamiento "parece estar empeorando", por lo que pidió al Gobierno de Iván Duque "redoblar sus acciones para protegerlos", refiriéndose a los defensores de los derechos humanos, destinatarios de los ataques.Según los datos de un informe de la ONG Programa Somos Defensores, "un total de 805 agresiones y dentro de ellas 155 asesinatos" de los defensores de DD.HH. se produjeron en Colombia en el 2018, lo que convirtió este período en "uno de los peores años en materia de Derechos Humanos". "Podemos decir que las cifras de violaciones a la vida de estos activistas alcanzaron niveles nunca antes registrados" por la organización.