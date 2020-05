Asesinan a universitaria dentro de su casa durante cuarentena

#justiciaparadiana tenía 21 años, muchos sueños y metas como todas nosotras, a ella también le arrebataron eso en su propia casa. ¡No fue asesinato, fue FEMINICIDIO! Porque la violencia de género NO descansa en CUARENTENA y no estamos seguras ni en nuestras CASAS pic.twitter.com/RWEkMlTTAK

No murió, la asesinaron. Hoy exijo justicia para Diana. Me dueles #justiciaparaDiana pic.twitter.com/bDO1XLpb69

Se encontraba en su casa cumpliendo con la cuarentena. No andaba de fiesta, tampoco vestía "provocativa", no caminaba sola por la noche. Le arrebataron sueños, esperanza, una vida por delante. La dejaron tendida, sola, con miedo. ¡¡¡No se murió, la mataron!!! #JusticiaParaDiana pic.twitter.com/XKAlvJ1v3x

Pero no, no dudo ni un segundo que luchaste por tu vida, no dudo ni un segundo que pataleaste, gritaste y lloraste para que alguien te escuchara.

Ahora nos toca a nosotras gritar tu nombre y esta vez nos van a escuchar, por ti Diana.#JusticiaParaDiana pic.twitter.com/whsPjhf3gx