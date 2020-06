Asesinan al rapero Huey durante un tiroteo en Missouri

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El rapero Huey fue asesinado en un tiroteo doble ocurrido en Kinloch, Missouri, la noche de este jueves, reportó Variety.



La Policía confirmó la identidad del famoso, cuyo nombre real era Lawrence Franks Jr., de 32 años y originario de Saint Louis; previo a su deceso, fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió poco después de su llegada.



Una segunda víctima del suceso, un hombre de 21 años, sufrió heridas no mortales, contaron elementos policíacos.



Tanto al artista como el otro hombre les dispararon en el patio delantero de una residencia en Kinloch; la Policía piensa que otras 10 personas estuvieron presentes cuando se produjo el tiroteo, por lo que está pidiendo ayuda a testigos para resolver el crimen.



Hasta el momento se desconoce el posible móvil del acontecimiento, y la Policía decidió no revelar sin ha identificado a sospechosos.



Huey saltó a la fama al lado de Jive Records con el tema Pop, Lock and Drop It, que alcanzó el sexto puesto del listado Billboard Hot 100, y fue certificado con doble platino; el álbum debut de la celebridad, Notebook Paper, llegó al cuarto puesto en la lista de discos de rap de Billboard.







No obstante su éxito inicial, los siguientes trabajos del cantante no alcanzaron tanta fama; lanzó únicamente otro álbum discográfico importante en 2010 llamado Redemption, y lanzó algunos temas en 2011 y 2014.