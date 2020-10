Asesinan al reguetonero Rolex Stylee en un café internet

Escuchar Nota

Iztapalapa.- El reguetonero “Rolex Stylee” fue asesinado a balazos, la noche del miércoles, en un local de la alcaldía Iztapalapa. El nombre real del joven era David, y era un expresidiario procesado por narcomenudeo, revelaron fuentes judiciales.



Al salir de prisión, David montó un cibercafé y además se dedicaba a componer música y crear videos que compartía en su canal de YouTube. Fue justo en su local, ubicado en el 16 de la calle Francisco Álvarez del Castillo, entre Pino Suárez y Miguel Lerdo de Tejada, en el barrio San Antonio, que “Rolex Stylee” fue ejecutado por un hombre a bordo de una moto.



La noche del miércoles, Eduardo “N”, amigo del "youtuber", acudió al café internet de David para entregarle unos casetes y minutos antes de las 21:00 horas se escuchó el sonido de una motocicleta, de la que descendió el agresor quien disparó en repetidas ocasiones contra el youtuber.



Según un testigo del ataque, el agresor gritó: “Ya valió carnal” y le disparó en cinco ocasiones al reguetonero. No obstante, al escuchar los balazos, Eduardo "N" trató de resguardarse, pero el sicario —alto, robusto y cubierto con gorra y cubrebocas— le disparó en la pierna derecha.



Herido, Eduardo “N” se arrastró hasta la casa de un vecino para pedir ayuda, lugar hasta donde llegó su madre, alertada por otros vecinos, y al revisar la herida vio que una ojiva de bala cayó del pantalón. Más tarde, paramédicos trasladaron a Eduardo "N" a un hospital.



Tras la balacera, en el lugar de los hechos, quedó tendido en el piso el cuerpo de “Rolex Stylee”. Y aunque paramédicos arribaron al sitio para atender al "youtuber", cuando llegó al hospital ya había fallecido.



Las primeras indagatorias revelan que “Rolex Stylee” estuvo preso por dedicarse a la venta de estupefacientes, aunque las autoridades no precisaron el tiempo que David purgó condena ni en qué reclusorio.



Carrera como reguetonero



Al salir de la cárcel, “Rolex Stylee” y otros amigos se dedicaron a armar videos de reguetón, mismos que difundían en el canal de Youtube Dj Kikee.



Incluso en uno de los videoclips, titulado"Las balas suenan" y que ya no se encuentra disponible en YouTube, se puede apreciar a David cantando con varios jóvenes que portan pistolas, un rifle AR-15, y chalecos antibalas.



En la misma grabación se ve a “Rolex Stylee” y otros jóvenes armados, a bordo de distintas camionetas de lujo por calles de Iztapalapa, bebiendo cerveza y fumando cigarrillos de marihuana.







La canción habla de cómo se ejecuta a los enemigos: “Bajo el vidrio y les descargo en rapapapatatan… rapapapatatan...bajo el vidrio y les descargo...”



Además la letra habla de sus “hermanos” que han caído, haciendo referencia a quienes han muerto y de aquéllos que están en la cárcel en los diferentes reclusorios de la ciudad.



La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investiga si el homicidio está relacionado con el narcomenudeo y revisa las cámaras de seguridad de la zona para obtener pistas del agresor.



Tras darse a conocer la muerte de “Rolex Stylee” el video fue borrado de la plataforma de YouTube.