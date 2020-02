Asesinaron a 320 mujeres en enero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La violencia contra la mujer no cede en México.



Durante el primer mes del año, 10 mujeres fueron asesinadas cada día, el mismo promedio diario que hubo durante el año pasado.



Cifras oficiales -difundidas este martes-, indican en enero hubo 247 víctimas de homicidio doloso y 73 de feminicidio, para un total de 320 mujeres muertas.



La cifra de mujeres asesinadas en enero es 5.9 por ciento mayor a la registrada en el mismo mes de 2019, que sumó 302.



No obstante, es 9.0 por ciento más baja que la registrada en diciembre pasado, que tuvo 352 víctimas, y es uno de los meses con mayor incidencia de que se tenga registro.



Estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que el Estado con más mujeres asesinadas en enero fue Guanajuato, con 53.



En esta entidad, cuyas plazas son disputadas por los Cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, se reportaron 49 víctimas de homicidio doloso y 4 de feminicidio.



En segundo lugar estuvo el Estado de México, con 26 mujeres asesinadas; Jalisco y Oaxaca, con 22 víctimas cada una; Michoacán, con 19; Chihuahua, con 15; y Baja California, con 14.



La Ciudad de México, donde recientemente se presentaron los casos de Ingrid Escamilla y la niña Fátima, hubo 9 víctimas el mes pasado (4 por feminicidio y 5 por homicidio doloso).



Son 14 niñas víctimas de feminicidio



Los datos del SESNSP indican que el mes pasado hubo 14 mujeres menores de edad que fueron víctimas de feminicidio.



El reporte titulado "Información sobre violencia contra las mujeres", correspondiente a enero, indica que hubo 3 en Chiapas, 2 en Ciudad de México y 2 víctimas en Puebla.



Además, 1 en el Estado de México, 1 en Durango, 1 en Sonora, 1 en Aguascalientes, 1 en Chihuahua, 1 en Coahuila y 1 en Tabasco.



El documento agrega que el mes pasado también hubo 53 víctimas adultas de feminicidio y 6 mujeres cuya edad no se especificó; no desglosa el número de menores víctimas de homicidio doloso.



Registran feminicidios 64 municipios



En 64 municipios del País se registró al menos un feminicidio en enero, lo que evidencia que es un fenómeno extendido, ya que hubo 73 víctimas relacionadas con 72 carpetas de investigación.



Culiacán, Sinaloa, fue el municipio con más casos, con 4; seguido de Manzanillo, Colima; Lerdo, Durango; García y Monterrey, Nuevo León; y Chietla, Puebla, con 2 cada uno.



En la lista también figuran 4 alcaldías de la Ciudad de México (Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), con 1 cada una.



Los datos del SESNSP revelan que el Edomex "aporta" 5 municipios, al igual que Puebla; mientras que Chiapas, Guanajuato, Morelos y Nuevo León 4 cada uno.