Asesinato de Aristóteles Sandoval; desafío contra el Estado mexicano: Alfaro

Escuchar Nota

Sobre el cobarde asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, un mensaje al pueblo de Jalisco: pic.twitter.com/H9L4UBdhvX — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 19, 2020

, lamentó ely manifestó que el atentado en su contra no sólo resultó en un homicidio, sino que quien cometió el delito también estáEn un videomensaje compartido en sus redes sociales,orma parte de un reto hacia las instituciones y aseguró que no se doblarán hastay tranquilidad en el estado.“Es un momento de estar unidos todos los jaliscienses, porque enfrentamos a delincuentes que buscany las zozobras. Son momentos difíciles para Jalisco y para México, pero estoy seguro queEste sábado, dijo, el gobierno del estado“para despedir, como se merece, a un exgobernador de Jalisco”, a quien Alfaro también consideraba su amigo.“Este no sólo fue un duro golpe para su familia, esy por supuesto, un profundo dolor para mí en lo personal”, dijo Alfaro.Señaló que el gobierno de Jaliscopara coordinar esfuerzos en búsqueda de los responsables, así como para reforzar la vigilancia en el municipio de Puerto Vallarta.