Asesinato de Miroslava fue regalo de cumpleaños para capo, testigo

Chihuahua.- El hijo de José Crispin "El petío" quien testificó en contra de El Larry, dijo que Crispin, "Larry" y "La Cría", fueron quienes organizaron el homicidio de la periodista Miroslava Beach el 23 de marzo del 2017, con motivo del cumpleaños de Alfredo Salazar "El Muñeco" que año con año se celebra en Chínipas a pesar de su ausencia.



Su nombre de identidad reservada "Apolo" es como identificaron al hijo de Crispín, quien relató todo lo ocurrido el pasado 23 de marzo, ya que estuvo presente en la fiesta donde "Larry". Le dijo a su padre que había cumplido el objetivo, a lo que Crispín sólo rió y le agradeció para seguir con el festejo que se realizaba en el pueblo.



"El Larry" y Jaziel llegaron a Chínipas el día 25 de marzo, dos días después de los hechos se trasladaron en avioneta privada y al aterrizar mataron a dos jovencitas que se encontraban cerca de la pista clandestina que se encuentra a la orilla del río, según explicó "Apolo", sucesos que fueron ocultados por el propio grupo criminal.



"La Gente Nueva Salazar, controla todo, la política la droga, robo de vehículos, venta y compra de armas y ahorita el que ordena es José Crispín Salazar, Leonardo, El Cuate y El Toques, mi papá tiene más de 40 sujetos como seguridad personal" declaró "Apolo" en el juicio oral contra Juan Carlos "N".



Desde Hermosillo, Sonora, "Apolo" dijo que se encontraba preso en Chihuahua y que convivía con El Larry, quien lo tenía amenazado con su vida si llegaba a declarar algo de los hechos, pues aseguró que tiene contactos en diversas áreas a tal grado que le adelanto que irían agentes a entrevistarlo, por lo que el se negó a hablar el 13 de marzo de 2019 a hablar del asunto porque temía por su vida ya que su propio padre había autorizado su asesinato si hablaba de los hechos.



"Apolo" dijo que el "El Larry" tenía protección en el Cereso de Aquiles Serdan, tenía celular y tiene todos los privilegios mientras que él, por instrucción de "El Larry" lo tenían encerrado sin poder salir ningún día a los patios del penal, ya que tenía el control de ese centro.



El hijo de José Crispin, comentó que su padre es el líder del grupo criminal y que fue a ellos tres a quien les preocupó la información que publicaba la periodista, pero que al resto no les dio importancia a pesar de que su primo Juan no quedó como alcalde de Chínipas.



"En Chínipas tienen todo comprado, ellos ponen a los funcionarios tienen comprado a todos los agentes, el actual alcalde Salome Ramos su hermana se casó con Alfredo Salazar" El Muñeco", el ex Alcalde Shultz visita todos los días desde hace años a mi papá" comentó el testigo con identidad reservada.



Por otra parte dijo que Jaziel, tuvo que ser trasladado de Chihuahua a Chínipas por que se estaban poniendo "las cosas calientes" y estaban por detenerlo, ahora es un pistolero de Crispín, y se resguarda en esa zona del estado, mientras que el fue llevado a Sonora para seguir su proceso penal por el delito de extorsión que cometió en la ciudad de Chihuahua, donde radicaba a lado de su familia.