Asesino de El Paso no ha mostrado remordimiento: policía

El sospechoso, identificado como Patrick W. Crusius, de 21 años, no ha mostrado ningún remordimiento y parece estar en estado de shock y confusión, informó el jefe Greg Allen del Departamento de Policía de El Paso en Texas.Los investigadores señalaron que después de extensas entrevistas con el sospechoso, ahora están reuniendo más sobre las horas previas al ataque.En una conferencia de prensa, Greg Allen dijo que el hombre armado le tomó más de 10 horas llegar a la ciudad después de salir de Allen, Texas, donde vivía.“Se perdió en un barrio tan pronto como llegó”, detalló Greg.En tanto, el alcalde de la ciudad de El Paso, Dee Margo, aseveró ”estamos lidiando con una tragedia con 22 personas que han perdido la vida por un acto malvado y odioso de un supremacista blanco que no tiene relación ni pertenencia en El Paso”.“No sé cómo lidiamos con el mal. No tengo un libro de texto para tratar con el mal, aparte de la Biblia”, sostuvo.