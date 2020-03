Asesinos de Abril fueron contratados: abogado

Escuchar Nota

CDMX.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este jueves la detención de los presuntos autores materiales del feminicidio de Abril Pérez, asesinada el pasado 25 de noviembre.



Al respecto, el abogado de la familia de la víctima, Manuel Sánchez O'Sulliva, señaló que los acusados en realidad fueron contratados y no tendrían un móvil propio contra Abril, y aseguró que podría haber al menos un tercer autor material implicado.



"Se ha revelado que participaron dos vehículos y una motocicleta, entonces por lo menos habría una persona involucrada más que no ha sido detenida (...) Fue gente contratada: no tenía un móvil propio para agredir a Abril. No son personas que fueran familiares o cercanos a la familia", explicó en entrevista para Radio Fórmula.



Por otra parte, indicó que es poco probable que los hijos o el abogado, quienes iban a bordo del automóvil cuando ocurrió el ataque, reconozcan a los asesinos debido, aunque serán las investigaciones las que determinen las responsabilidades.



Abril Pérez fue asesinada de dos disparos el pasado 25 de noviembre cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Iba a bordo de un auto con sus hijos y su abogado, el ataque ocurrió por la espalda en medio del bullicio del tráfico.



De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina, los asesinos acercharon a Abril desde al menos dos kilómetros antes de perpetrar el ataque. Iban a bordo de una motocicleta, un taxi y una camioneta.



Las autoridades continúan investigando para esclarecer la identidad del autor intelectual, quien se sospecha es Juan Carlos "G", exesposo de Abril, que hasta el momento permanece prófugo.



Fuente: Grupo Fórmula