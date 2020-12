Asesinos de Aristóteles Sandoval huyeron con videograbadora central de vigilancia de plaza comercial

Escuchar Nota

“Es parte de lo que vamos a ir determinando; hasta el momento todos los que se han localizado son en la parte exterior, pero en el interior no tenemos la certeza, porque la escena fue manipulada totalmente”, sostuvo.

“Estamos esperando los informes para determinar si el vehículo era propiedad de él, de alguna otra persona o rendado”.

“Tentativamente puede ser ese, pero no lo tenemos asegurado. En ese es posible que haya sido trasladado, pero no lo tenemos a disposición”.

Los asesinos del ex gobernadortambién seen Puerto Vallarta, confirmó la Fiscalía General de Jalisco.En entrevista con MILENIO , el fiscal Octavio Solís detalló que las indagatorias se ampliaron a cuatro puntos más de Puerto Vallarta: “Encontramos también quedonde ocurrieron los hechos”.Detalló que detectaron más hechos que confirman laocurrido en el restaurante-bar Distrito 5: “Nos percatamos gracias a los cateos. Seguimos encontrando manipulación del lugar de los hechos”.Los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fijaron como indicios los puntos donde fueron sustraídos los videos; además, la fiscalía trabaja de manera simultánea enEl MP también aseguró el, que se encuentra en Marina Vallarta, mientras que Solís informó que hasta ayer más de 20 personas han declarado y participado en las diligencias El fiscal estimó que al trabajar con un número importante de personas —entre testigos y empleados del bar— se podrá poco a poco ir construyendo “lo que va a ser la hipótesis de lo que realmente sucedió y a partir de ahí (establecer) las diferentes líneas de investigación”.Por lo pronto, ya hallaron algunos c, pero no precisó cuántos, y si son los que se llevaron quienes limpiaron la escena del crimen.Hasta el momentoy tampoco se ha aclarado cuál es el vehículo en el que se trasladaba Aristóteles Sandoval.En el estacionamiento quedó una Jeep, la cual fue asegurada y puede ser la que usaba el ex mandatario.La otra camioneta, al parecer es en la que llegaron algunos comensales y donde el ex gobernador fue llevado a recibir atención médica.Dentro del estacionamiento de otro de los bares quedaron dos vehículos más: una Suburban blanca con placas de Nayarit, y uno compacto con placas de Jalisco.