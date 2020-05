Asesor que convenció a Johnson de cerrar Reino Unido dimite tras violar cuarentena para ver a amante

Escuchar Nota

"Actué en la creencia de que era ya inmune, había dado positivo por coronavirus y me aislé por completo durante casi dos semanas después de desarrollar síntomas", reveló.

"En particular, ha violado sus propias directrices [...] corre el riesgo de socavar el mensaje de cierre del Gobierno", advirtió.

El profesoren la noche de este martes después que el diario The Telegraph revelara queMientras daba conferencias al público sobre la necesidad de respetar de forma estricta el distanciamiento social para reducir la propagación del coronavirus, el científico: el 30 de marzo y el 8 de abril.La señora Staats vive con su esposo y sus hijos en otra casa, por lo que, indica el periódico. Aunque se entiende que ella mantiene con su marido un matrimonio abierto, el hecho de que se reuniera con el profesor Ferguson en su domicilio representa una, ya que las autoridades británicas habían determinado que las parejas que no viven juntas debían permanecer separadas durante el confinamiento."Acepto que cometí un error de juicio y tomé un curso de acción equivocado. Por lo tanto, renuncié a participar en el(SAGE, por sus siglas en inglés)", declaró el profesor Ferguson a The Telegraph "Lamento profundamente cualquier menoscabo a los claros mensajes en torno a la necesidad continua de distanciamiento social para controlar esta devastadora epidemia. La orientación del Gobierno es inequívoca y está ahí para protegernos a todos", aseveró.La señora Staats no quiso hacer comentarios.Jefe del programa de modelos matemáticos del Imperial College de Londres,sobre el desarrollo de la pandemia de coronavirusEl Imperial College de Londres presentó un estudio, diseñado a través de un modelo matemático, que mostró quey dejaría unas 510 mil personas muertas solo en el Reino Unido.Desde el inicio del confinamiento, el profesor Ferguson apareció con frecuencia en los medios de comunicación para apoyarlo y elogiar las medidas de "distanciamiento social muy intensivo".Ahora un político británico del Partido Conservador, Iain Duncan Smith, replica:Este 5 de mayo, las autoridades sanitarias del Reino Unido informaron que el total de muertes por Covid-19 en el país llegó a 32.313, el número de decesos más alto en Europa.