ASF detecta en 7 universidades mismo esquema de Estafa Maestra

De acuerdo con la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2018, las instituciones provocaron un. Entre ellas se encuentra:• la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH)• la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh)• la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)• la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSin)• la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam)Además del(Itsco), siendo éste el peor de los casos.La auditoría 2018-4-99384-23-0136-2019 revela que elpor servicios de mantenimiento, actualización, desarrollo y documentación de sistemas de información; así como el Diseño, Desarrollo y Construcción de los Tableros de Control para la Solución Holística de Información Estratégica y de Logística con nueve dependencias por 282 millones 426 mil pesos.Sin embargo "de los instrumentos jurídicos antes referidos, ni capacidad jurídica para la suscripción de los convenios y/o contratos con las dependencias y entidades de la administración pública federal", por ello, dice el documento, "", informóPor ejemplo, en un convenio con, el Itsco subcontrató a Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan, S. de S. S., para la prestación de los servicios pactados, pero esta firma tampoco pudo acreditar la prestación de los mismos; por lo que la ASF determinó un probable daño o perjuicio al erario por 39 millones 722 mil 806 pesos.Otro contrato irregular es el que Itsco convino con la. En el pliego de Observaciones 2018-4-99384-23-0136-06-006 se detalla que subcontrató 99.45 por ciento de los recursos que le dio la dependencia encabezada en ese entonces por, a las empresas Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan; Ixma Sistemas TI, S.A. de C.V., y Prestadora de Servicios Kima, S.A. de C.V.,. De esta manera la ASF detectó un daño a la Hacienda Pública Federal por 50 millones de pesos.El Itsco aplicó el mismo esquema con contrato de servicios a Caminos y Puentes Federales () que, así como convenios de asesoría con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), servicios profesionales con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros.En una situación similar se encuentra la depor un contrato de servicios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores () y elporpara la realización de diversos servicios.La deincurrió en irregularidades por, pues en contrataciones de servicios con(hoy Secretaría de Bienestar), Diconsa y la Comisión Nacional Forestal () se determinó que los recursos fueron transferidos a cuentas bancarias personales y no existen pagos a proveedores ni evidencia de realización de trabajos por parte defísicas y morales.Lano logró acreditarpor contratos que no correspondían a la etapa de una obra; además, no se comprobó la contratación de 23 personas para la obra de un salvamento arqueológico por parte deEl monto por aclarar de laes dede los cuáles no acreditó una prestación de servicios por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (), ya que no contaba con la capacidad técnica y humana para realizar una labor, por ello subcontrató a siete personas morales, quienes tampoco acreditaron haber realizado los trabajos.Con lasuscribió el "Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior", del queOtra universidad con el mismo esquema de falsa contratación de servicios es la, con 90 millones 843 mil pesos por aclarar en contratos con ely la, además de que fue la misma SCHP quien dijo no tener conocimiento de dichos contratos con la casa de estudios y con el Imcine no hay documentos que acrediten algún contrato.