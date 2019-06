ASF detecta irregularidades con dinero de sismos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que hay irregularidades en el proceso de reconstrucción luego de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, debido a que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial no tuvo un padrón confiable de las viviendas afectadas, mientras que el Estado en su conjunto no pudo garantizar que los donativos fueron entregados a la población afectadas.Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó la entrega de cinco mil 83 millones de pesos a las donatorias autorizadas, aunque sin precisar el monto correspondiente al fideicomiso Fuerza México.Del monto total, dos mil 460 millones de pesos, que equivale al 48.4 por ciento del total, se reportaron como distribuidos entre las entidades afectadas por los terremotos.Lo anterior fue documentado por la ASF al hacer la primera entrega de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 presentados el viernes en la Cámara de Diputados.“En cuanto a los donativos internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores no llevó a cabo un registro, aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo dispone que debe quedar inscritos los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, donaciones y aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales”, apuntó.En cuanto a la fiscalización del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud transferidos a las 32 entidad, se observaron probables desvíos por cuatro mil 935 millones de pesos.Las entidades con mayor monto de observaciones fueron Oaxaca, con mil 446 millones de pesos, y Chiapas, con mil 68 millones.Por otra parte, en el periodo de 2011 a 2018, aumentó el número de tomas clandestinas en ductos de Pemex en un 851 por ciento, pasando de mil 323 a 12 mil 581, afectando directamente a la empresa por la pérdida de ingresos y los costos implicados en la mitigación de daños colaterales.En la entrega de los resultados de 268 auditorías a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, el auditor David Colmenares dio a conocer que el órgano de fiscalización presentó dos denuncias penales e interpondrá otra más conforme reúna los elementos para ello.