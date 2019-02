ASF oculta nombres de empresas involucradas a desvíos: MCCI

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que no aparece la identidad de las empresas y personas involucradas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017” que presentó el miércoles ante los diputados la Auditoría Superior de la Federación (ASF).En su lugar, ahora los documentos presentan información como "Persona Moral 1", "Persona física 2" o "Subcontratada 3", con las irregularidades y montos recibidos por cada una de ellas.Fue a través de un comunicado de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informó:"El día de ayer, 20 de febrero de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó ante los diputados su “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017” y en su página de internet difundió todas las auditorías realizadas. Al analizar estos informes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identificó que, como en otros años, las auditorías documentan millonarios desvíos de recursos públicos. Sin embargo, en esta ocasión no aparece la identidad de las empresas y personas involucradas. En su lugar, ahora los documentos presentan información como “Persona Moral 1”, “Persona física 2” o “Subcontratada 3”, con las irregularidades y montos recibidos por cada una de ellas.Entre las auditorías presentadas ayer por la ASF, MCCI identificó que hay transferencias de SEDATU y SAGARPA a tres universidades y una empresa estatal por un total de 351.8 millones de pesos bajo un esquema de triangulación de recursos; sin embargo, no podemos dar seguimiento a estos datos ni realizar investigaciones más profundas, pues estos nuevos reportes ocultan la identidad de las empresas y personas involucradas.Al respecto, María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción, puntualizó: “Esto representa un grave retroceso, ya que las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes quedan sin la información indispensable para llevar a cabo sus investigaciones. No podemos permitir retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas. La información de la que se nos está privando es de vital importancia para seguir la labor de combatir la corrupción y la impunidad.”Desde el 2009, la ASF, realiza investigaciones especiales sobre el uso de recursos públicos, a partir de sospechas de actos irregulares (“auditorías forenses”). A la fecha, la ASF ha llevado a cabo 117 auditorías forenses, las cuales han documentado el uso irregular de 20 mil 782 millones de pesos que siguen sin ser recuperados.La información de estas auditorías ha ayudado a la fiscalización entre poderes y ha sido materia prima para investigaciones periodísticas. La Estafa Maestra (MCCI y Animal Político), partió de auditorías forenses en las que la ASF documentó la triangulación de recursos entre secretarías de Estado y universidades para llevar recursos a empresas, usualmente fantasmas y a personas que poco o nada tenían que ver con las instituciones educativas.Las auditorías forenses explican y documentan los procesos irregulares, muestran nombres de las empresas y personas implicadas, así como los montos involucrados en presuntos desvíos de recursos. Estas auditorías permiten a ciudadanos e investigadores corroborar y ampliar la información para desvelar redes corrupción y los mecanismos de operación utilizados para la comisión de actos de corrupción.La eliminación de información como la identidad de personas y empresas involucradas en desvíos millonarios sólo abona a la opacidad e impide el combate a la corrupción, por lo que Mexicanos Contra la Corrupción solicita a la ASF que reconsidere esta postura y enmiende esta grave omisión.Sobre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad:Asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar y contribuir a erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Está comprometida con arrojar luz sobre los actos y redes de corrupción a través de La investigación aplicada, el periodismo de investigación, el litigio estratégico y la movilización ciudadana".