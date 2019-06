Asfixia a Coahuila tensión entre México - EU

En medio de una disputa sin claro vencedor se encuentra Coahuila debido a la crisis migratoria y la amenaza latente de imposición de aranceles a las exportaciones por parte de Estados Unidos.Luego del periodo de gracia de 45 días dentro del acuerdo signado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, con tal de frenar el arancel de 5% que entraba en vigor el lunes anterior, ayer Donald Trump revitalizó el amago señalando una fase dos de “medidas duras” en contra del Gobierno mexicano si no se logra reducir de manera significativa el flujo de indocumentados hacia su frontera sur.La tensa situación por la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos, así como el amago de Donald Trump de imponer aranceles a las mercancías mexicanas importadas por su país, tienen a Coahuila un “bravo caudal”, debido a su papel de exportador de productos, pero sobre todo por los constantes intentos de cruces ilegales hacia Texas desde Piedras Negras y Ciudad Acuña.Como un “desafío” calificó el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador el demostrar que la vía de solución puede funcionar en un lapso tan corto, en especial porque tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados se harán cargo con fondos limitados y carencia de personal, sumado al cuestionado apoyo de 6 mil elementos de la Guardia Nacional.Mientras tanto se prevé la devolución al país de al menos 50 mil migrantes –solicitantes de asilo–, que quedarían varados en la frontera norte, junto a la cantidad que sigue en aumento de quienes llegan a sitios como Piedras Negras y Ciudad Acuña intentando cruzar el río Bravo de manera ilegal, lo que ha derivado en la muerte de 17 personas solo en estos puntos en lo que va del año.A razón de lo anterior, en semanas recientes comenzaron las adecuaciones en el antiguo tutelar de menores de Piedras Negras para activarlo como estancia provisional, mientras que la ciudad de Eagle Pass, vecina de esta frontera, se ha convertido en la tercera con mayor concentración de indocumentados en Texas.Al menos tres carpas de detención temporal fueron colocadas en Eagle Pass ante el incesante arribo de personas que se lanzan al río Bravo, muchas de las cuales son socorridas tanto por elementos de la Patrulla Fronteriza como del Grupo Beta.En lo que va del año fiscal, la Patrulla Fronteriza ha reportado la detención de 34 mil migrantes ilegales, en el área de Eagle, Pass, Carrizo Springs, Bracketville y Uvalde. Todos los anteriores, puntos cercanos a la frontera texana con Coahuila. Este viernes, Marcelo Ebrad, titular de Relaciones Exteriores, comparecerá ante el Senado y adelantó que notificaría sobre tres nuevos puntos focales en la frontera norte para los esfuerzos del Instituto Nacional de Migración, así como de la Guardia Nacional, entre los que se barajan los municipios coahuilenses.Para la contención pactada, el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), remarán contracoriente, debido al recorte del 20% sufrido en el Presupuesto de Egresos para este año.Donald Trump aseguró ayer que si México no logra reducir los flujos de migrantes transitando por su territorio rumbo a Estados Unidos, su Administración estaría lista para medidas aún más duras para presionar al Gobierno mexicano a actuar.Cinco días después de que el canciller Marcelo Ebrard y funcionarios del Departamento de Estado de EU alcanzaran un acuerdo de control migratorio para evitar la amenaza de Trump de imponer un arancel a las importaciones mexicanas, dijo que tiene lista una “fase dos” si el pacto no funciona.“Si México hace un gran trabajo entonces no vamos a tener muchas personas viniendo.“Y si no lo hacen entonces tenemos la fase dos. La fase dos es muy dura. Pero pienso que (los mexicanos) van a hacer un buen trabajo”, dijo en el Salón Oval de la Casa Blanca. Cuestionado por un reportero, el Mandatario estadunidense calificó como de excelente su relación con López Obrador, aplaudiendo el envío de una delegación de funcionarios mexicanos encabezados por Ebrard para evitar la implementación del arancel.El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos marca un desafío al país en materia migratoria.Afirmó que, sin embargo, México acepta el reto de demostrar que existe una receta “mexicana” contra la migración, que consiste en atender las causas de la expulsión de personas de sus países de origen.“Tenemos que demostrar en un plazo (corto) que hay otra vía, que hay otra forma de enfrentar el fenómeno migratorio, que podríamos llamar la ‘vía mexicana’, que consiste en atender las causas, en atender los problemas que originan el fenómeno migratorio, no apostar solo al uso de la fuerza.“Esa es la ‘vía mexicana’. Eso es lo que queremos acreditar y por eso aceptamos el desafío. Estamos trabajando para demostrar a todos, a los mexicanos, a los centroamericanos, en nuestra América, demostrar al Gobierno de Estados Unidos, de Canadá, en el mundo entero, que se puede atender el fenómeno migratorio si hay desarrollo, si hay empleo, si hay bienestar”.Los recursos que el Gobierno de México destinará a atender el problema migratorio, en el marco del acuerdo con Estados Unidos, provendrán de la venta del avión presidencial Boeing TP-01.López Obrador afirmó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos le entregó dos avalúos de la aeronave en los que establece que su costo mínimo oscila entre 130 y 150 millones de dólares (2 mil 535 y 2 mil 925 millones de pesos).“Les voy a dar un dato para los que están preocupados, interesados en saber de dónde va a salir el presupuesto, ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial”.“(Son) dos avalúos de Naciones Unidas, porque nos están acompañando en la venta de este avión y de 70 aviones y helicópteros, entonces, para contestar de dónde va a salir el dinero, pues saldría de lo que vamos a recibir de la venta del lujoso avión presidencial”, detalló.Por su parte, el Gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, estimó que es insuficiente el dinero que el Gobierno federal obtenga por la venta del TP-01 para atender el problema.“Me parece que querer resolver con un ingreso contingente una política pública permanente no da. Si eso libera recursos, habría que ver de cuánto estamos hablando para que se le pueda hacer frente a un problema que es permanente”.