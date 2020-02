Asfixia ansiedad y estrés a Saltillo

Escuchar Nota

, rascarse hasta sangrar, antojos compulsivos, preocupación sin razón, mentir constantemente, insomnio y caer en excesos, son algunas de las manifestaciones de laalgo que las personas enfrentan a diario y muchas no se dan cuenta.Las secuelas sociales a partir de losaccidentes y raptos ficticios que han estremecido a la ciudad abarrotan la consulta externa, área de urgencias y Línea de la Vida en el Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) en Saltillo.acuden cada mes al área de urgencias para contener una crisis de ansiedad y estrés como pacientes de primera vez, además de la consulta externa.Adicional a esto, cada mes se canalizan alrededor de, requiere de la contención de una crisis de ansiedad o estrés y no propiamente de una alerta por suicidio.a partir de los hechos ocurridos recientemente, cuando ocurrió el tiroteo en Torreón, la consulta en paidosiquiatría (siquiatría infantil) aumentó 10%, porque las escuelas canalizaron a niños en etapa escolar y adolescentes de secundaria”, comentó Minerva Contreras Moreno, subdirectora del Centro.Las acciones que trascienden en los medios son el resultado de una necesidad urgente de atender cualquier complicación en la; desde la ideación suicida o de catástrofe, como la idea de dañar para satisfacerse, pero también en la construcción social de los roles que tomamos y para los que no estamos preparados,enfatizó en el deterioro de la salud mental ante la disfunción familiar, que además genera estrés entre sus integrantes, no aporta los valores y herramientas emocionales que requieren los niños.El sicólogo Carlos Gutiérrez Montenegro consideró que la sociedad cae en unaEl sacerdote José Ignacio Flores, recomendóplaticar con los hijos, dedicarles tiempo de calidad y conocer los problemas, incluso si sobrepasan recurrir a unprofesional.