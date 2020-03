Ashley Tisdale causa furor en Tik Tok al recrear escena de HSM

Escuchar Nota

"Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena, intenta esto, ¡con suerte alegrará un poco su día!", escribió la actriz junto al video que ya tiene más de seis millones de reproducciones.



sorprendió en redes sociales luego de que compartiera un video en Tik Tok con el que revivió aquellos años en los que dio vida a Sharpay Evans enEn el video,aparece cantando y bailando la famosa canción de High School Musical "We're All in This Together", un tema que habla sobre estar todos juntos y apoyarse en tiempos.El video se hizo viral en cuestión de minutos y otros actores que formaron parte del elenco de High School Musical también compartieron su propia versión de la canción. Tal fue el caso de Vanessa Hudgens, quien apareció cantando con una botella de vino en la mano.Aunque, en el clip la actriz deja atrás los glamurosos looks de Sharpay Evans y lució un atuendo más cómodo, sus fans le agradecieron por recrear uno de los momentos emotivos de la película High School Musical.