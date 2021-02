Así batallan en Estados Unidos para conseguir vacuna

Escuchar Nota

"Me ha impactado el torrente de dolor y pérdida que los obstáculos para conseguir la vacuna ha generado", dijo Niti Seth, de 73 años, psicóloga y decana del departamento en el Cambridge College, en Boston.



"Me mantengo concentrada en la metáfora de la flor de Loto y pienso en lo malditamente hermoso que seremos todo cuando salgamos del otro lado".



"Tienes que tener la capacidad de estar en una computadora a mitad del día y permanecer ahí", dijo Henderson, de 71 años.



"Me sentiré más cómoda con el hombre que venga a reparar mi computadora, y hay unos daños por lluvia que necesito arreglar", comentó.



"Pero saldré a cenar probablemente hasta dentro de un año, en parte porque no conocemos las variantes".

"La organización me llamó el martes para obtener sus datos", comentó Anderson, quien vive en el Bronx, no lejos de su padre en Washington Heights, en Manhattan.



"Le llamaron (a su padre) el miércoles para confirmar una cita, y el jueves por la mañana recibió la primera dosis. Fue tan rápido que, de verdad, no lo podía creer".

"Esta es mi peor pesadilla", dijo Sharp.



"Sé que algunos de los amigos de mi madre ya la obtuvieron. Simplemente no entiendo el algoritmo. Un buen 40 por ciento de mi tiempo lo invierto en esto. Me despierto, tomo mi café y digo: 'Tengo que hacer esto'".

"Fue completamente inesperado", dijo.



"Pero me subí al auto, manejé 15 minutos, llené algunos papeles y recibí la inyección".

"Mi respuesta fue que o me vacunaba yo o se desperdiciaba la dosis".



"Me siento muy afortunada de ya haber recibido las dos dosis de la vacuna de Moderna", dijo Pamela Spann, de 68 años, quien vive en Daingerfield, Texas.

"Estoy ansiosa de visitar a mi familia otra vez", compartió.



"También espero poder visitar y jugar con mis amigos".

"Creo que la vida nunca será tan despreocupada como antes", dijo Spann.



"Seré más consciente de los nuevos virus alrededor del mundo y de lo que podrían significar para mí".

Para una gran mayoría de estadounidenses, la vacuna del coronavirus es todo en lo que pueden pensar.Las personas batallan con sitios web que se bloquean a las 3:00 de la mañana, o manejany vuelta en la nieve. Otros se forman afuera de los supermercados durante horas y horas, con la esperanza de conseguir una inyección sobrante, o corren a los hospitales al escuchar rumoresMuchos otros se quedan tirados en cama, en la oscuridad, rezando para que mañana sea el día de suerte para su madre.Una pequeña porción -alrededor de 11 por ciento- ha recibido una o dos dosis de la vacuna. Algunos de los que han recibido solo una inyección están en un limbo precario, en estados abrumados por la distribución de la segunda dosis.Las reglas que establecen los niveles de elegibilidad significan que la mayoría aguantará la respiración durante meses, mientras otro grupo avanza con cautela hacia la restauración de sus vidas.A ella le ha resultado imposible conseguir una cita para la vacuna, pese a las horas invertidas en el día y en la noche leyendo y haciendo click en el sitio web.Debates sobre mascarillas, comer en interiores, disponibilidad de pruebas y reaperturas de escuelas ahora se centran en un solo eje: el retraso en el lanzamiento de la vacuna."Es la alquimia de olas implacables de agotamiento, miedo, esperanza, incertidumbre y fatiga pandémica", comentó Lindsey Leininger, investigadora de políticas de salud y profesora clínica en la, en Hanover,Aún así, pese a que los casos y hospitalizaciones continúan a la baja, y mientras el ritmo de vacunación mejora, algunos estadounidenses -incluidos a aquellos ya vacunados y aparentemente protegidos- se acercan a la primavera y el verano con bastante temor. La brecha sigue siendo bastante amplia entre quienes la tienen y quienes no, y muchos temen que incluso una nación y un mundo vacunado no restablezcan la sensación de seguridad.Semanas después del lanzamiento de la vacuna, hay historias de heroísmo, suerte suprema y perseverancia, y otras de ignominia y desigualdad generalizada. Algunos comparten sus cartillas de inyección y vacunación en las redes sociales, mientras sus amigos y vecinos contemplan una primavera de doble mascarilla, una herramienta en la carrera entre las vacunas y las nuevas y más contagiosas variantes del virus que se abren paso por todo el país.Marsha Henderson se ha convertido en una especia de pregonera con sus amigos en., luego de asegurar dosis para ella, su esposo y su hija de 40 años que trabaja en cuidados de la salud. Resultó que muchos de los sitios en las páginas web de la ciudad no tenían vacunas, por lo que se dio cuenta de que solo necesitaba verificar los horarios de los supermercados.Se volvió tan buena en eso, que la esposa de un Embajador la llamó para pedirle consejos.Pese a que recibirá su segunda dosis el miércoles, ella dice que no cambiará su comportamiento.envió un correo electrónico a un grupo sin fines de lucro en el norte de Manhattan en nombre de su padre, Jimmy Mattias, quien tiene 66 años.Catherine Sharp, una fotógrafa freelance en Brooklyn, como muchos neoyorquinos, ha tenido menos suerte. Sharp, de 26 años, se mudó recientemente a Illinois para ayudar a sus padres, una reubicación que se ha convertido en un trabajo de medio tiempo para obtener vacunas para su padre, de 67 años, quien ha estado viviendo en, y su madre, de 65 años, en Morris, Illinois.Mientras esperaban, tanto ella como su mamá contrajeron el virus, y su madre, una sobreviviente de cáncer, fue hospitalizada.Para unos pocos de los que están al final de la fila -en su mayoría personas más jóvenes y saludables que están trabajando en casa- suerte y perseverancia pueden dar resultados en una fracción de segundo, a veces con un lado de culpa., tiene 47 años y trabaja de manera remota para una startup. Aunque padece diabetes, no pensaba que fuera a recibir la vacuna pronto. Pero cuando el centro de vida asistida donde vive su abuela ofreció vacunas a los residentes, y algunos de ellos la rechazaron, los vacunadores tenían 30 minutos para aplicar esas inyecciones en brazos de otras personas o los suministros perecerían., quien justo estaba dejando despensa para su abuela, le dio el aviso.Rhodes comparó el acceso repentino a la espera de un vuelo.Cuando compartió su experiencia en, una persona le comentó: "Oye, yo no si quiera puedo conseguir una vacuna para mi abuela".Aquellos con dos dosis -solo poco más de 2 por ciento de la población total- en este punto básicamente viven solos en islas privadas. Algunos pueden estar en profesiones como cuidados de la salud, donde muchos de sus colegas ya también han sido inmunizados. Otros están en una especie de animación suspendida, más cómodos en un supermercado o abrazando a sus nietos, pero aún esperando al resto de la nación antes de nadar hacia tierra.Cuando la única farmacia en su condado ofreció las inyecciones en la última semana de diciembre, primero le dijeron que era demasiado joven para recibir la primera dosis. Pero un empleado anotó su nombre en un cuaderno."Me sorprendí tanto cuando me llamaron esa noche para una cita al día siguiente", comentó Spann, quien recibió la segunda dosis el 26 de enero.Después de haberse perdido su primer año de viaje de jubilación, Spann está esperando a que otros en su círculo reciban la vacuna.No obstante, ella y muchos otros que ya han sido vacunados o han desarrollado anticuerpos al contraer el virus tienen una sensación de temor.