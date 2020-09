Así celebró Daniel García Treviño ganar un Ariel por interpretar a Ulises

Escuchar Nota

"Estoy muy contento. Me tomaron por sorpresa (los premios). Me sentí súper bien porque las nominaciones ya eran algo para celebrar, y que nos hayan reconocido con casi todos los premios, también nos hace sentir que la película es bien acogida y querida por la Academia y el público", comentó Frías.

"Yo no escuché (al aire) que era yo el ganador porque me estaban hablando antes para hacer la videollamada y agradecer a los de la Academia. Le dije a mi mamá 'a lo mejor ya gané porque me están hablando, no creo que le hablen a todos a ver quién va a ganar'".

"Hicimos una carne asada temprano, nos echamos unas chevecillas. Festejamos desde el principio considerando la pura nominación".

Película

Dirección

Guión Original

Revelación Actoral

Fotografía

Diseño de Arte

Edición

Maquillaje

Sonido

Vestuario

Desde escenarios muy distintos, el directorcelebró los 10 premios Ariel que obtuvo su películaen Nueva York, mientras que su protagonista,"Poco a poquito esta película ha ido escribiendo su propia historia. Estoy muy conmovido, sobre todo por la reacción del público, de cómo nos han recibido desde Monterrey para el mundo".Juan Daniel disfrutó la ceremonia virtual desde la casa de sus tíos Lolo y Adriana, en la colonia Alianza Real, a unas cuadras de donde él vive, un sector popular del área metropolitana de Monterrey."Casi nos llevamos todos (los premios)", dijo el joven de 20 años que no tenía previa experiencia en la actuación y que estudió hasta sexto de primaria. Treviño fue reconocido con el Ariel de Revelación Actoral.Minutos antes de que se anunciara en vivo al ganador de su terna, el vecino de Escobedo se enteró de su premio.Además de los abrazos de su madre y familiares, la primera llamada de felicitación que recibió fue de Coral Puente, la famosa "Chaparra" de la película, con quien compartió la terna."Le dije 'el premio es para todos 'Los Terkos', pero aquí el mero bueno de toda la batuta es mi coach Bernardo Velasco. Todo esto se lo debo a él; él me enseñó todo lo que sé de la actuación y el mundo del cine. Él fue el bueno, a todos 'Los Terkos' nos traía al tiro".Multipremiada'Ya No Estoy Aquí' obtuvo 10 premios Ariel